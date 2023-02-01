انتهت في الدوري الإسباني - ريال بيتيس (1) (2) برشلونة.. فوز ثمين

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

بيتيس - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على ريال بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين بالجولة 17 للدوري للدوري الإسباني.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.47 تسديدة قوية من بيدري وتصدٍ خارق من روي سيلفا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.36 بيدري يهدر بدوره بعد تصدي روي سيلفا المميز

ق.10 هجمة مرتدة خطيرة لـ بيتيس ولويس هنريكي يسدد لكن الدفاع يبعدها إلى الركنية

ق.3 رافينيا ينطلق بمهارة ويراوغ ويسدد لكن روي سيلفا يتصدى

بداية المباراة

المباراة تبدأ في العاشرة مساءً

بيتيس برشلونة الدوري الإسباني
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