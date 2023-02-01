خبر في الجول – المصري يطلب نقل مبارياته لبرج العرب

طلب النادي المصري البورسعيدي نقل مبارياته إلى استاد الجيش ببرج العرب.

ويلعب المصري مبارياته خلال الفترة الحالية باستاد السويس الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة المصري دخلت في محادثات مع رابطة الأندية بشأن لعب مباريات الفريق باستاد الجيش ببرج العرب.

ولعب المصري خلال الموسم الحالي 11 مباراة في برج العرب، فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر مباراتين في مسابقتي الدوري وكأس مصر.

فيما لعب الفريق البورسعيدي 8 مباريات باستاد السويس الجديد فاز في مباراة وحيدة وخسر 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات.

ويحتل المصري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

ودعم المصري صفوفه بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكان المصري قد أعلن التعاقد مع السعيد كمال "سعيدو" ومازن عزام ثنائي نادي الفيوم.

وذلك قبل أن يضم المصري الثنائي حسام جريشة وأحمد عماد من صفوف بروكسي أحد أندية الدرجة الثانية أيضا.

كما ضم المصري شريف دابو من سيراميكا كليوباترا، بجانب استعارة رجب عمران حتى نهاية الموسم، مقابل انتقال محمد عنتر إلى سيراميكا كليوباترا.

وأتم النادي المصري تعاقده مع محمد الفيومي لاعب وسط دكرنس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وكذلك الأمر مع عبده يحيى لاعب غزل المحلة.

ويستعد المصري لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 17 من الدوري.