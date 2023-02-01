تشكيل مانشستر يونايتد - مشاركة نادرة للحارس الاحتياطي.. وسانشو يظهر بعد غياب طويل
الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 21:34
كتب : FilGoal
أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
ويبدأ توم هيتون في حراسة المرمى، وهي ثاني مباراة يخوضها هذا الموسم.
كما يعود جادون سانشو لمقاعد البدلاء بعد غياب طويل عن الشياطين الحمر يمتد منذ أكتوبر الماضي.
وفاز مانشستر يونايتد ذهابًا بثلاثية دون رد في أرض نوتنجهام فورست.
تشكيل مانشستر يونايتد:
حراسة المرمى: توم هيتون
الدفاع: آرون وان بيساكا - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - لوك شاو
الوسط: كاسيميرو - فريد - برونو فيرنانديس
الهجوم: أنتوني - فوت فيجورست - أليخاندرو جارناتشو
دكة البدلاء: دافيد دي خيا - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - تايريل مالاسيا - كوبي ماينو - فاكوندو بييستري - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جادون سانشو
🚨 United's starting XI is in...
➖ @TomHeatonGK in goal
➖ @AGarnacho7 starts
➖ @AnthonyMartial and @Sanchooo10 return to the bench#MUFC || #CarabaoCup— Manchester United (@ManUtd) February 1, 2023
تشكيل نوتنجهام فورست:
حراسة المرمى: وين هينيسي
الدفاع: نيكو ويليامز - سكوت ماكينا - ويلي بولي - رينان لودي
الوسط: أوريل مانجالا - ريمو فرويلر - جوستافو سكاربا
الهجوم: جيسي لينجارد - برينان جونسون - سام سوريدج