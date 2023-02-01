تشكيل مانشستر يونايتد - مشاركة نادرة للحارس الاحتياطي.. وسانشو يظهر بعد غياب طويل

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 21:34

كتب : FilGoal

توم هيتون - مانشستر يونايتد

أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويبدأ توم هيتون في حراسة المرمى، وهي ثاني مباراة يخوضها هذا الموسم.

كما يعود جادون سانشو لمقاعد البدلاء بعد غياب طويل عن الشياطين الحمر يمتد منذ أكتوبر الماضي.

وفاز مانشستر يونايتد ذهابًا بثلاثية دون رد في أرض نوتنجهام فورست.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: توم هيتون

الدفاع: آرون وان بيساكا - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - لوك شاو

الوسط: كاسيميرو - فريد - برونو فيرنانديس

الهجوم: أنتوني - فوت فيجورست - أليخاندرو جارناتشو

دكة البدلاء: دافيد دي خيا - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - تايريل مالاسيا - كوبي ماينو - فاكوندو بييستري - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جادون سانشو

تشكيل نوتنجهام فورست:

حراسة المرمى: وين هينيسي

الدفاع: نيكو ويليامز - سكوت ماكينا - ويلي بولي - رينان لودي

الوسط: أوريل مانجالا - ريمو فرويلر - جوستافو سكاربا

الهجوم: جيسي لينجارد - برينان جونسون - سام سوريدج

مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية
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