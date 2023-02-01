سجّل هدفا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام أنطاليا في الدوري التركي

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفا في فوز طرابزون أمام أنطاليا سبور في الدوري الإنجليزي.

ورفع تريزيجيه سجله من الأهداف مع طرابزون في الدوري التركي إلى 7.

وشارك النجم المصري مع طرابزون في 31 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الحالي.

وجاءت أرقام تريزيجيه أمام أنطاليا كالآتي:

عدد الدقائق: 90

عدد التسديدات على المرمى: 6

عدد الفرص المصنوعة: 1

دقة التمرير: 82%

عدد التمريرات الصحيحة: 28 من 34

عدد مرات لمس الكرة: 71

عدد مرات استعادة الكرة: 6

الوقوع في مصيدة التسلل: 1

عدد الالتحامات الهوائية: 6 من 17

عدد الالتحامات الأرضية: 0 من 2

وسجل تريزيجيه بشكل عام مع طرابزون 9 أهداف في مختلف المسابقات.

وأصبح طرابزون في المركز الخامس في ترتيب الدوري التركي برصيد 38 نقطة.

فيما توقف رصيد أنطاليا سبور عند النقطة 21 في المركز الـ15 .