تشكيل بايرن - بعد 24 ساعة فقط.. كانسيلو أساسي على حساب ديفيز أمام ماينتس

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 21:14

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - بايرن ميونيخ

أعلن يوليان ناجيلسمان المدير الفني لـ بايرن ميونيخ عن تشكيل فريقه لمواجهة ماينتس في دور الـ 16 لكأس ألمانيا.

وشهد التشكيل الدفع لأول مرة بالبرتغالي جواو كانسيلو بعد يوم واحد من ضمه قادمًا من مانشستر سيتي.

ويشارك كانسيلو كظهير أيسر على حساب الكندي ألفونسو ديفيز، كما يبدأ المخضرم توماس مولر، مع بقاء سيرج جنابري على مقاعد البدلاء.

تشكيل بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - ماتيس دي ليخت - جواو كانسيلو

الوسط: يوشوا كيميتش - جمال موسيالا - كينجسلي كومان - توماس مولر - لوروا ساني

الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينج

دكة البدلاء: زفين أولريخ - دالي بليند - يوسيب ستانيشيتش - ألفونسو ديفيز - ليون جوريتسكا - بول فانر - ريان جرافنبيرخ - ماثيس تيل - سيرج جنابري

بايرن ميونيخ كأس ألمانيا
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