بهدف تريزيجيه.. طرابزون يفوز على أنطاليا سبور في الدوري التركي

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

تريزيجيه أمام أنطاليا سبور

فاز طرابزون على أنطاليا سبور بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ21 من الدوري التركي.

وسجل ثنائية طرابزون: تريزيجيه وناسي أونوفار.

ورفع تريزيجيه سجله من الأهداف مع طرابزون في الدوري التركي إلى 7.

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وأصبح طرابزون في المركز الخامس في ترتيب الدوري التركي برصيد 38 نقطة.

فيما توقف رصيد أنطاليا سبور عند النقطة 21 في المركز الـ15 .

التشكيل: بدأ تريزيجيه أساسيا وسجل مشاركته الـ 31 مع طرابزون في مختلف المسابقات.

أحداث المباراة

دخل طرابزون المباراة بضغط كبير وهجمات متتالي، وألغى هدفا لـ تريزيجيه عند الدقيقة 5 بداعي التسلل بعد عرضية متقنة وصلت إليه من الجانب الأيمن.

وأضاع تريزيجيه هدفا محققا عند الدقيقة 15 بعد عرضية من دجانيني، سددها تريزيجيه وكادت أن تباغت الحارس لكن تصدى لها في اللحظة المناسبة.

وافتتح تريزيجيه أهداف طرابزون عند الدقيقة 34 بعد كرة عرضية من اليسار استلمها بإتقان ووضعها في الشباك.

ولم تظهر خطورة أنطاليا سوى في كرة وحيد في الدقيقة 45 لكن العارضة تمنع هدف التعادل.

وشهد الشوط الثاني، أكثر من فرصة هدف محقق لـ طرابزون أبرزهم بأقدام تريزيجيه.

وأهدر تريزيجيه بغرابة شديدة عند الدقيقة 66 أمام المرمى الخالي بعد تسديدة تصدى لها حارس المرمى لكن تنفلت من يديه ثم تصل لـ تريزيجيه ويسددها على يسار القائم.

وعاد تريزيجيه وأهدر من جديد عند الدقيقة 75 ويسدد أمام مرمى خالي لكن تذهب إلى يسار القائم.

وأضاف ناسي أونوفار الهدف الثاني لـ طرابزون عند الدقيقة 90+5 بمتابعة جيدة سددها بقوة في سقف الشباك. لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

تريزيجيه الدوري التركي طرابزون أنطاليا سبور
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