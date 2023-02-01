انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3) (0) أوكلاند سيتي... فوز الأحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2022 والمقامة في المغرب.

ويستضيف ملعب ابن بطولة في مدينة طنجة المباراة والتي يتأهل الفائز بها لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+6: بطاقة حمراء لأدم ميتيشل بعد تدخل قوي على طاهر

ق 86: جوووول الثااالث.. كهربا يصنع وتاو ينفرد ويسجل

ق 80: مشاركة كهربا ومروان عطية بدلا من حمدي فتحي ومحمد شريف

ق 74: تغييران للأهلي بخروج الشحات وعبد القادر ومشاركة بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

ق 69: تسديدة من الشحات يتصدى لها الحارس وتصل لعبد القادر الذي مرر للشحات من جديد لكن تلك المرة التسديدة جاءت في أقدام الدفاع

ق 66: محمد شريف يهدر مجددا بعد تمريرة بينية رائعة من حسين الشحات

ق 56: جووووووووووول الثااااااني.. محمد شريف ينفرد بعد بينية رائعة ويسجل بسهولة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووووووووووووول الشحات يسدد من خارج المنطقة

ق 39: عرضية من هاني وتسديدة على الطائر من شريف بعيدة عن المرمى.

ق 27: تسديدة من أحمد عبد القادر يتصدى لها الحارس بثبات

ق 23: رأسية للأهلي ضعيفة من حمدي فتحي يشتتها الدفاع في الوقت المناسب

ق 18: ديانج يتدخل في الوقت المناسب بعد تسديدة من مهاجم أوكلاند عقب عدة تمريرات

ق 5: عرضية من معلول ولمسة من شريف لكنها بعيدة عن الشباك.

بداية اللقاء