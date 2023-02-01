رايو فايكانو: ريال مدريد "النبيل" ضم فران جارسيا بداية من الصيف المقبل

أعلن مارتين بريسا رئيس نادي رايو فايكانو، عن انتقال لاعبه فران جارسيا إلى ريال مدريد بدايةً من الموسم المقبل.

وصرّح بريسا عبر إذاعة كادينا كوبي: "لقد كنا في وضع خطير، يجب الاعتراف بذلك، من العدالة القول إن ريال مدريد كان نبيلًا للغاية معنا في تلك الصفقة".

وأضاف: "لقد حاول ريال مدريد تجنُب إضعافنا في ذلك الوقت من سوق الانتقالات".

وتابع: "على الأرجح، استقدام فران جارسيا في هذا الوقت كان الأفضل لـ ريال مدريد رياضيًا، لكن ريال مدريد نادٍ نبيل ويجب أن نشكرهم".

وأتم: "ريال مدريد أبرم صفقة مميزة لأن فران لاعب يتطور كثيرًا".

وبذلك يعود جارسيا لـ سانتياجو برنابيو بدايةً من الموسم المقبل، مغلقًا الباب في وجه باير ليفركوزن الألماني الذي تحرك لضم اللاعب.

وطلب تشابي ألونسو المدير الفني لـ ليفركوزن ضم جارسيا، ليتحرك ريال مدريد ويفعّل بند إعادة الشراء في عقد جارسيا.

وامتلك جارسيا شرطًا جزائيًا في عقده مع رايو يبلغ 10 ملايين يورو، لكن ريال مدريد دفع 5 ملايين يورو فقط وفقًا لصحيفة "أس" لامتلاكه 50% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

وانتشرت تقارير صحفية أن ريال مدريد سيتحرك لضم جارسيا في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية بسبب إصابة الفرنسي فيرلان ميندي وابتعاده حتى نهاية مارس على الأقل.

كما يتواصل غياب النمساوي ديفيد ألابا، مما أجبر كارلو أنشيلوتي على الدفع بـ إدواردو كامافينجا في مركز الظهير الأيسر.

جارسيا (23 عامًا) يعد أحد أفضل الأظهرة في الدوري الإسباني بآخر موسمين.

اللاعب السريع قصير القامة انضم إلى أكاديمية ريال مدريد عام 2013، وتدرج وصولًا إلى الفريق الرديف.

وخاض جارسيا مباراة رسمية واحدة مع الفريق الأول لـ ريال مدريد تحت قيادة سانتياجو سولاري في ديسمبر 2018 أمام مليلية بكأس ملك إسبانيا، ونجح في صناعة هدفٍ يومها.

وانتقل جارسيا إلى رايو في صيف 2020 على سبيل الإعارة وساعده في العودة للدوري الممتاز، ليقوم النادي المدريدي الصغير بشراء عقده بشكل نهائي في 2021 مقابل مليوني يورو.

وخاض جارسيا 103 مباراة مع رايو، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 8.