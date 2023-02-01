بينهم سافيو وشادي.. الكشف عن مستبعدين الأهلي من قائمة كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية والتي تضم 23 لاعبا فقط.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي في الدور الأول من مونديال الأندية.

واستبعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خمسة لاعبين وهم مصطفى مخلوف وبرونو سافيو وشادي حسين ومحمد الضاوي (كريستو) وأيمن أشرف.

وكان FilGoal.com قد انفرد بالإعلان عن استبعاد الثلاثي برونو سافيو وأيمن أشرف وكريستو من قائمة كأس العالم للأندية. (من هنا)

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

وبالتالي تصبح قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء

الدفاع: محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد أشرف.

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - حسين الشحات - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد - محمد فخري - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف - بيرسي تاو - محمود كهربا.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وحال تغلب الأهلي على الفريق النيوزلاندي يواجه فريق سياتل الأمريكي في الدور التالي.

ويصعد المتأهل لمواجهة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية ثلاث مرات بينهم آخر نسختين من البطولة.