تشكيل الأهلي - ثلاثي في الوسط أمام أوكلاند في كأس العالم للأندية

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة أوكلاند سيتي في الدور الأول من كأس العالم للأندية 2022.

ويقام اللقاء على استاد ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية ويبدأ في التاسعة مساءً.

ويتواجد الثلاثي: عمرو السولية – أليو ديانج - حمدي فتحي في خط وسط الأهلي، فيما يبدأ محمد شريف في الهجوم.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – محمود متولي – محمد عبد المنعم – محمد هاني

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج - حمدي فتحي

الهجوم : حسين الشحات – محمد شريف – أحمد حمدي عبد القادر

وعلى دكة البدلاء: علي لطفي – حمزة علاء – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود عبد المنعم "كهربا" – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – محمد فخري – محمد أشرف بكري.

ويخوض الأهلي المشاركة الثامنة في كأس العالم عبر تاريخه.

وسبق أن حقق الأحمر الميدالية البرونزية في 3 نسخ سابقة في 2006 و2020 و2021.

والتقى الفريقان من قبل بنسخة 2006 وشهدت انتصار الأهلي بهدفين دون رد من توقيع محمد أبو تريكة وأمادو فلافيو.