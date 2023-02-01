تشكيل الأهلي - ثلاثي في الوسط أمام أوكلاند في كأس العالم للأندية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 20:03

كتب : FilGoal

جلسة تصوير البدلة الرسمية للأهلي في كأس العالم للأندية

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة أوكلاند سيتي في الدور الأول من كأس العالم للأندية 2022.

ويقام اللقاء على استاد ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية ويبدأ في التاسعة مساءً.

ويتواجد الثلاثي: عمرو السولية – أليو ديانج - حمدي فتحي في خط وسط الأهلي، فيما يبدأ محمد شريف في الهجوم.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - أوكلاند سيتي.. هواة حكموا أوقيانوسيا و"كهربائي مبتدئ" قد يواجه الأحمر كرة طائرة - قبل القمة.. الأهلي والزمالك يواصلان انتصاراتهما بداية من مباراة الأهلي وأوكلاند .. إنفانتينو يعلن تواصل الحكام مع الجماهير البنك الأهلي لـ في الجول: لا يمكننا إعادة ناصر منسي في حالة تعذر قيده مع الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – محمود متولي – محمد عبد المنعم – محمد هاني

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج - حمدي فتحي

الهجوم : حسين الشحات – محمد شريف – أحمد حمدي عبد القادر

وعلى دكة البدلاء: علي لطفي – حمزة علاء – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود عبد المنعم "كهربا" – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – محمد فخري – محمد أشرف بكري.

ويخوض الأهلي المشاركة الثامنة في كأس العالم عبر تاريخه.

وسبق أن حقق الأحمر الميدالية البرونزية في 3 نسخ سابقة في 2006 و2020 و2021.

والتقى الفريقان من قبل بنسخة 2006 وشهدت انتصار الأهلي بهدفين دون رد من توقيع محمد أبو تريكة وأمادو فلافيو.

الأهلي تشكيل الأهلي أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
عبد الحفيظ: مونديال للأندية يبدأ أمام سياتل.. وأتمنى استمرار دعم المغاربة كأس العالم للأندية - فيدال وجابرييل باربوسا على قائمة فلامنجو كأس العالم للأندية - الإنجليزي أنتوني تايلور حكما لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز مران الأهلي - استئناف التدريبات دون راحة استعدادا لـ سياتل.. وتفاصيل إصابتي هاني ولطفي موسيماني: المشاركة في كأس العالم للأندية هى القمة لأي مدرب محلل أداء صنداونز يراقب الأهلي في كأس العالم للأندية وزارة الشباب والرياضة: محاولات لبث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - الخطيب يشكر الجماهير المغربية ولقجع على مساندة الأهلي
أخر الأخبار
مؤتمر تين هاج - عن تطورات أزمة جرينوود.. اعتزال فاران الدولي ومشاركة سابيتزر المنتظرة دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: صلاح لم يفقد الثقة.. ولن أتحدث عن تشيلسي إلا بوجود المحامي الخاص بي دقيقة | الدوري الإنجليزي
الخامسة.. أرتيتا مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا - عن موقف أرسنال من التجديد لـ النني.. عقد مارتينيلي وجاهزية بارتي ساعة | الدوري الإنجليزي
الثالثة في مسيرته.. ماركوس راشفورد لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ: مونديال للأندية يبدأ أمام سياتل.. وأتمنى استمرار دعم المغاربة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ميتلاند يضيف إمام عاشور إلى قائمتة في الدوري الأوروبي 2 ساعة | المحترفون
الكشف عن كواليس فشل انتقال أمرابط إلى برشلونة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة