مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) مارسيليا.. ربع ساعة سلبية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

يستضيف نانت فريق مارسيليا ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت.

ويحتل نانت المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بينما مارسيليا في المركز الثالث بـ 43 نقطة.

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ق15 لا يزال التعادل السلبي سيد الموقف

انطلاق المباراة

الدوري الفرنسي المحترفون مصطفى محمد نانت
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