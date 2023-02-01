مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) مارسيليا.. ربع ساعة سلبية
الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 19:57
كتب : FilGoal
يستضيف نانت فريق مارسيليا ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي.
ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت.
ويحتل نانت المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بينما مارسيليا في المركز الثالث بـ 43 نقطة.
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ق15 لا يزال التعادل السلبي سيد الموقف
انطلاق المباراة
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