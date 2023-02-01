انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(2) مارسيليا.. نهاية المباراة

يستضيف نانت فريق مارسيليا ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت.

ويحتل نانت المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بينما مارسيليا في المركز الثالث بـ 43 نقطة.

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نهاية المباراة

ق.+93 جووووول أوناحي يسجل الثاني في ظهوره الأول مع مارسيليا

ق65 مشاركة مصطفى محمد

ق58 جووووول جواو فيكتور بالخطأ في مرماه يسجل لصالح مارسيليا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 لا أهداف

ق15 لا يزال التعادل السلبي سيد الموقف

انطلاق المباراة