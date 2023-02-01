عودة لـ أوروبا بعد غياب 24 عاما.. كازويوشي ميورا إلى أوليفيرنسي البرتغالي

عاد الياباني كازويوشي ميورا إلى أوروبا من جديد بعد 24 عاما.

ميورا البالغ 55 عاما انضم لصفوف فريق أوليفيرنسي البرتغالي على سبيل الإعارة من يوكوهاما الياباني.

وينشط أوليفيرنسي في دوري الدرجة الثانية البرتغالية، بعدما تأهل الموسم الماضي من الدرجة الثالثة.

وستكون تلك الدولة السادسة التي يحط فيها ميورا الرحال بعد تجارب في البرازيل واليابان وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا.

وجاءت تجربته الأخيرة في أوروبا بقميص دينامو زغرب الكرواتي موسم 1998-99.

ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد مرور 18 جولة من دوري الدرجة الثانية.

وقال ميورا: "سأعمل بكل قوة لأُظهر للجميع أسلوب اللعب الذي أقدمه".

وسبق أن أعلن ميورا على إنه سيستمر حتى سن الـ 60 في ملاعب كرة القدم.

وقضى ميورا الموسم الماضي معارا لصفوف فريق سوزوكا بيوينت جيتيرز وسجل هدفين خلال 18 مباراة في دوري الدرجة الرابعة الياباني والذي يقوده فريقه ياسوتوشي.

ويمتلك نادي يوكوهاما حصة أغلبية في أسهم النادي البرتغالي حصد عليها من نوفمبر 2022.

وبدأ ميورا مسيرته في سانتوس البرازيلي عام 1986.

وأصبح أكبر لاعب يسجل في الدوري الياباني بعمر 40 عاما و14 يوما في عام 2017.

ويطلق على ميورا "الملك كازو"، وسجل بقميص منتخب اليابان 55 هدفا في 89 مباراة.