انتقالات في الجول - 20 صفقة من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز

اختتم سوق الانتقالات الشتوية الجارية بنهاية يوم 31 يناير وشهد انتقال 20 صفقة من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز.

وكان النصيب الأكبر للنادي المصري بالتعاقد مع خمس صفقات من الدرجة الثانية.

كما كان نادي إيسترن كومباني الأكثر بيعا إلى الدوري الممتاز بأربعة لاعبين.

ويستعرض لكم FilGoal.com صفقات من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز:

سعيد كمال مدافع الفيوم - إلى المصري

مازن عزام ظهير أيمن الفيوم - إلى المصري

حسام جريشة جناح أيسر بروكسي - إلى المصري

أحمد عماد مدافع بروكسي - إلى المصري

محمد الفيوم لاعب دكرنس - إلى المصري

خالد مصطفى لاعب إيسترن كومباني - إلى البنك الأهلي

مبارك الحسن لاعب المصري بالسلوم - إلى إنبي

باسم عادل مدافع منتخب السويس - إلى إنبي

أحمد داهش ظهير أيسر إيسترن كومباني - إلى الداخلية

كمال أبو الفتوح لاعب إيسترون كومباني - إلى الداخلية

محمود الغرباوي حارس مرمى الجونة - إلى الداخلية

أحمد رضا ظهير أيسر وادي دجلة - إلى غزل المحلة

مصطفى ديشا لاعب سبورتنج كاسل - إلى غزل المحلة

علاء عاشور لاعب شباب نادي بدر - إلى غزل المحلة

إسلام عوض لاعب شباب كوم حمادة - إلى غزل المحلة

سيد أبو أمنة لاعب وسط بلدية المحلة - إلى طلائع الجيش

فيبو لاعب بلدية المحلة - إلى طلائع الجيش

إسلام عماد حارس مرمى ديروط - إلى سيراميكا كليوباترا

الحبيب أحمد حسن لاعب زد - إلى المقاولون العرب

يوسف مجدي عبد الغني لاعب إيسترن كومباني - إلى المقاولون العرب