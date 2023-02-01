بمشاركة أوباما.. الحزم يفوز على العروبة ويخطف وصافة دوري الدرجة الأولى السعودي

خطف نادي الحزم وصافة دوي الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" عقب الفوز على العروبة.

وفاز الحزم على العروبة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى.

وخطف الحزم نقاط المباراة كاملة في الدقائق الأخيرة بعدما كانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وارتقى نادي الحزم لوصافة ترتيب دوري يلو برصيد 34 نقطة متساويا مع أهلي جدة المتصدر ولكن فريق المدرب بيتسو موسيماني لعب مباراة أقل.

وحصل يوسف إبراهيم "أوباما" قبل المباراة على جائزة رجل الجولة الـ18 (الماضية) بعدما سجل هدفين في فوز الحزم على جدة بنتيجة 3-1.

يوسف أوباما مع جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ18 بـ دوري يلو (الدرجة الأولى في الدوري السعودي) 🌟🟡 pic.twitter.com/eZz8Vc4J3K — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2023

وسجل فرانسيس كان هدف التقدم لنادي الحزم عند الدقيقة 65 من المباراة.

وأدرك رايلان برونو هدف التعادل لنادي العروبة عند الدقيقة 68 من المباراة.

وشارك أوباما حتى الدقيقة 86 من المباراة وحل أحمد النجعي بدلا منه.

وسجل عبد الهادي الحراجين هدف الفوز لنادي الحزم في الدقيقة 89 من المباراة.

ويلعب أوباما ضمن صفوف الحزم معارا من الزمالك مع وجومد بند بأحقية الشراء نهاية الموسم.