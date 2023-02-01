بمشاركة أوباما.. الحزم يفوز على العروبة ويخطف وصافة دوري الدرجة الأولى السعودي

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 19:22

كتب : FilGoal

يوسف إبراهيم أوباما

خطف نادي الحزم وصافة دوي الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" عقب الفوز على العروبة.

وفاز الحزم على العروبة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى.

وخطف الحزم نقاط المباراة كاملة في الدقائق الأخيرة بعدما كانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أخبار متعلقة:
عاد أساسيا.. تريزيجيه يقود طرابزون أمام أنطاليا سبور في الدوري التركي مران الزمالك- ظهور الثلاثي الجديد وغياب خماسي المنتخب الأولمبي.. وعودة شيكابالا منافس الزمالك - الإسماعيلي يقسو على المريخ برباعية وديا ميتيلاند يعلن رقم قميص إمام عاشور

وارتقى نادي الحزم لوصافة ترتيب دوري يلو برصيد 34 نقطة متساويا مع أهلي جدة المتصدر ولكن فريق المدرب بيتسو موسيماني لعب مباراة أقل.

وحصل يوسف إبراهيم "أوباما" قبل المباراة على جائزة رجل الجولة الـ18 (الماضية) بعدما سجل هدفين في فوز الحزم على جدة بنتيجة 3-1.

وسجل فرانسيس كان هدف التقدم لنادي الحزم عند الدقيقة 65 من المباراة.

وأدرك رايلان برونو هدف التعادل لنادي العروبة عند الدقيقة 68 من المباراة.

وشارك أوباما حتى الدقيقة 86 من المباراة وحل أحمد النجعي بدلا منه.

وسجل عبد الهادي الحراجين هدف الفوز لنادي الحزم في الدقيقة 89 من المباراة.

ويلعب أوباما ضمن صفوف الحزم معارا من الزمالك مع وجومد بند بأحقية الشراء نهاية الموسم.

يوسف أوباما دوري يلو
نرشح لكم
سجّل هدفا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام أنطاليا في الدوري التركي بهدف تريزيجيه.. طرابزون يفوز على أنطاليا سبور في الدوري التركي انتهت الدوري التركي - طرابزون (2) - (0) أنطاليا عاد أساسيا.. تريزيجيه يقود طرابزون أمام أنطاليا سبور في الدوري التركي ميتيلاند يعلن رقم قميص إمام عاشور مدير ميتيلاند: نحاول ضم إمام عاشور منذ سنوات.. وكافحنا بقوة من أجله بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يودع كأس ألمانيا أمام يونيون برلين "مهما ارتحلنا سنعود إليه حتما".. رسالة من إمام عاشور إلى جماهير الزمالك بعد رحيله
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - الشناوي: احترمنا أوكلاند بشكل جيد ولذلك فزنا 21 دقيقة | كأس العالم للأندية
مبابي يهدر مرتين ويصاب رفقة راموس.. ورقم أسطوري لـ ميسي و"الطفل" في فوز سان جيرمان 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
بركات فى تدريبات المنتخب الأولمبي: البقاء للأكفأ والمنضبط.. ونمتلك جيلا واعدا 31 دقيقة | الكرة المصرية
لا تأثير للصورة يا مورينيو.. روما يودع كأس إيطاليا أمام كريموينسي 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
50 نقطة و+8.. برشلونة يعبر بيتيس وينطلق بالسرعة القصوى نحو لقب الدوري 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس الرابطة الإنجليزية - نهائي يحدث لأول مرة.. مانشستر يونايتد يكرر تفوقه على نوتنجهام 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شريف: سعيد بالتأهل أكثر من التسجيل.. وأشكر جماهير المغرب على المساندة 44 دقيقة |
كأس العالم للأندية - الهدف العشرين ومعادلة برشلونة في أبرز أرقام فوز الأهلي على أوكلاند 45 دقيقة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 4 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك