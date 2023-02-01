تشكيل أوكلاند سيتي - الأرجنتيني تادي أساسي ويعادل الرقم القياسي لثلاثي الأهلي

أعلن ألبيرت رييرا فيدال المدير الفني لـ أوكلاند سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الدور الأول لكأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل حضور الأرجنتيني المخضرم إيميليانو تادي الذي سيرفع بذلك رصيده إلى 11 مباراة في تاريخه بكأس العالم للأندية.

وبالتالي يعادل تادي الرقم القياسي المسجل باسم ثلاثي الأهلي السابق: محمد أبو تريكة، ووائل جمعة، وحسام عاشور.

كما يظهر الإسباني جيرارد جاريجا في خط الوسط وهو الذي سجل وصنع في نهائي دوري أبطال أوقيانوسيا الماضي.

ويتواجد الياباني المخضرم تاكويا إيواتا (39 عامًا) على دكة البدلاء، فيما تم استبعاد الإسباني الآخر آنجل بيرلانجا من القائمة لتقدمه في العمر وكثرة إصاباته.

تشكيل أوكلاند سيتي:

حراسة المرمى: كونور تريسي

الدفاع: ريجونت موراتي - أدام ميتشل - نيكو بوكسال - ناثان لوبو

الوسط: كاميرون هاويسون - جيرارد جاريجا - ديلان مانيكوم - إيميليانو تادي - مايكل دن هايير

الهجوم: ريان دي فريز

دكة البدلاء: فين دوكيرتي - كاميرون براون - ماريو إليتش - كريستيان جراي - أنجوس كيلكولي - جوردان فيل - أيدان كاري - جوزيف لي - ريد دريك - ويليان جيليون - ماثيو إليس - تاكويا إيواتا