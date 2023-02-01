انتهت الدوري التركي - طرابزون (2) - (0) أنطاليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة طرابزون وأنطاليا سبور في الدوري التركي.

ويواجه طرابزون منافسه أنطاليا ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.

ويسجل تريزيجيه مشاركته الـ31 مع طرابزون في جميع المسابقات.

وأحرز النجم المصري 8 أهداف مع طرابزون في مختلف البطولات.

ويحتل طرابزون المركز السادس برصيد 35 نقطة في ترتيب الدوري التركي.

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نهاية المباراة

ق 94 جووووول ثاني لـ تريزيجيه عن طريق ناسي أونوفار.

ق 75 تريزيجيه يهدر من جديد ويسدد أمام مرمى خالي لكن تذهب إلى يسار القائم.

ق 66 تريزيجيه يهدر بغرابة شديدة أمام المرمى الخالي بعد تسديدة تصدى لها حارس المرمى لكن تنفلت من يديه ثم تصل لـ تريزيجيه ويسددها على يسار القائم.

نهاية الشوط الأول

ق 45 العارضة تمنع هدف التعادل لـ أنطاليا سبور.

ق 34 جووووووول تريزيجيه بعد كرة عرضية من الشمال استلمها بإتقان ووضعها في الشباك.

ق 15 فرصة خطيرة لـ تريزيجيه بعد عرضية من دجانيني، سددها تريزيجيه وكادت أن تباغت الحارس لكن تصدى لها في اللحظة المناسبة.

ق 5 جوول ملغي أحرزه تريزيجيه بعد عرضية متقنة من جهة اليمين لكن ألغي بداعي التسلل.

بداية المباراة