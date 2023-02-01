فوزي غلام يعود إلى الدوري الفرنسي

أعلن نادي أنجيه الفرنسي التعاقد مع فوزي غلام في سوق الانتقالات الشتوية.

وانضم غلام إلى أنجيه في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نابولي الصيف الماضي.

ووقع غلام على عقد مدته 6 أشهر، أي ينتهي يونيو 2023.

غلام (32 عامًا) بدأ مسيرته في سان إيتينان الفرنسي وتدرج في صفوفه حتى وصل للفريق الأول عام 2014.

وانتقل غلام في الدوري الإيطالي مع نابولي بعد الانتقال إليه صيف 2014.

ولعب غلام لـ نابولي لمدة 8 سنوات قبل أن ينتهي عقده ولم يتجدد في صيف 2022.

وبشكل عام، يحظى غلام بـ333 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 36 آخرين.

وخاض الدولي الجزائري في الدوري الفرنسي 87 مباراة، وسجل خلالها هدفا وصنع 7 آخرين.

ويمتلك غلام 37 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وصنع 9 آخرين.

ويتذيل أنجيه ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط بعد مرور 20 جولة.