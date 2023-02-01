مران الزمالك- ظهور الثلاثي الجديد وغياب خماسي المنتخب الأولمبي.. وعودة شيكابالا

شهدت تدريبات الزمالك اليوم الأربعاء مشاركة الثلاثي الجديد تحضيرا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وشارك ناصر منسي المنضم حديثا من البنك الأهلي والمغربي أحمد بلحاج القادم من أسوان ومحمود شبانة العائد من الإعارة لصفوف سموحة.

وخاض الثلاثي الجديد مرانه الأول مع الزمالك تحت قيادة أساتمة نبيه مدرب الفريق تحضيراتحضيرا لمواجهة فاركو.

وعقد أسامة نبيه المدير الفني للفريق جلسة مع كل لاعب من الثلاثي الجديد بشكل منفرد وشدد على ثقة الجميع في إمكانيات كل منهم وطالب ببذل أقصي جهد والتركيز استعدادا للمباريات المقبلة.

عودة شيكابالا

في المقابل انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من وعكة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وشارك "شيكابالا" في مران الزمالك بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

خماسي المنتخب الأولمبي

وشهدت تدريبات الزمالك غياب كل من: حسام عبد المجيد و محمد طارق و حاتم سكر و محمد حسام بيسو ومحمد نديم وجاء غياب الخماسي بسبب انضمامهم لمعسكر منتخب مصر الأولمبي الذي انطلق أول أمس (الإثنين) ويستمر حتى 3 فبراير الجاري.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي معسكرا استعدادا لمواجهة زامبيا في شهر مارس المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد 2024.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.