كرة طائرة - قبل القمة.. الأهلي والزمالك يواصلان انتصاراتهما

واصل الأهلي والزمالك انتصاراتها في منافسات الدور قبل النهائي من منافسات الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة.

وتختتم منافسات الدور قبل النهائي غد الخميس بمواجهة بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة.

وحسم الثنائي الأهلي والزمالك تأهله إلى الدور النهائي من البطولة والذي يصعد له أربعة فرق.

وتغلب الزمالك على فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط دون مقابل في البروفة الأخيرة قبل القمة الثالثة هذا الموسم.

وتغلب الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-21 كما حقق الانتصار في الشوط الثاني بنتيجة 25-15، بينما قلص الاتحاد الفارق بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-23.

وحسم الزمالك الشوط الرابع ليحقق الانتصار في المباراة قبل المواجهة الختامية أمام الأهلي.

أما الأهلي فتغلب بشق الأنفس على طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوطين في ختام منافسات الجولة السادسة.

وتقدم طلائع الجيش بنتيجة 25-18، بينما حقق الأهلي الانتصار في شوطين متتاليين بنتيجة 25-16 و25-15، قبل أن يعادل الجيش النتيجة بشوط رابع بنتيجة 27-25.

وحسم الأهلي نقاط المباراة وحافظ على سجله بدون هزيمة بنتيجة 15-10 في الشوط الخامس والذي تعرض فيه عبد الله عبد السلام قائد الفريق للإصابة.

ورفع فريقا الأهلي والزمالك رصيدهما إلى 17 نقطة في الصدارة قبل مواجهة القمة في ختام الدور قبل النهائي.

الدور قبل النهائي

تقام منافسات الدور قبل النهائي من مسابقة الدوري الممتاز بين ثمانية فرق وهم الأهلي والزمالك وسموحة وبتروجت والجيش والاتحاد السكندري والطيران وسبورتنج.

ويتأهل أول أربعة فرق إلى منافسات الدور النهائي من بطولة الدوري.

ويقام الدور قبل النهائي بنظام دورة مجمعة من دور واحد لتحديد ترتيب الفرق الثمانية.

وتختتم منافسات الدور قبل النهائي بمواجهة القمة بين الأهلي ضد الزمالك في تمام الثامنة من مساء غدا الخميس.

وكان الفريقان قد تواجها في الدور التمهيدي وفاز الأهلي ذهابا بثلاثة أشواط دون مقابل بينما إيابا كرر الأهلي فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.