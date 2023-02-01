عاد أساسيا.. تريزيجيه يقود طرابزون أمام أنطاليا سبور في الدوري التركي
الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 18:27
كتب : FilGoal
عاد محمود حسن "تريزيجيه" للمشاركة أساسيا مع طرابزون في الدوري التركي.
ويواجه طرابزون منافسه أنطاليا سبور ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.
ويسجل تريزيجيه مشاركته الـ31 مع طرابزون في جميع المسابقات.
وجاء التشكيل كالآتي:
الحارس: أوجورتشان شاكير.
الدفاع: دينزويل – مارك بارترا – يانز ستروجير لارسن – إفرين إلمالي.
الوسط: مانوليس سوبيس – عبد القادر- أنستاسيوس باكاشيتاش.
الهجوم: تريزيجيه - دجانيني – ماكسيميليانو جوميز.
ويحتل طرابزون المركز السادس برصيد 35 نقطة في ترتيب الدوري التركي.
وسجل النجم المصري 8 أهداف مع طرابزون في مختلف البطولات.
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