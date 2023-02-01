عاد أساسيا.. تريزيجيه يقود طرابزون أمام أنطاليا سبور في الدوري التركي

سجّل هدفا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام أنطاليا في الدوري التركي

بهدف تريزيجيه.. طرابزون يفوز على أنطاليا سبور في الدوري التركي

مدير ميتيلاند: نحاول ضم إمام عاشور منذ سنوات.. وكافحنا بقوة من أجله