كأس العالم للأندية - الأهلي الأكثر لعبا ويقترب من رقم برشلونة.. وكولر الخامس
الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 18:02
كتب : محمد سمير
يشارك النادي الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي في منافسات كأس العالم للأندية.
ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.
ويعتبر الأهلي الاكثر خوضا للمباريات خلال البطولة ويفصله انتصار وحيد لمعادلة رقم برشلونة.
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