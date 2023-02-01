كأس العالم للأندية - الأهلي الأكثر لعبا ويقترب من رقم برشلونة.. وكولر الخامس

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 18:02

كتب : محمد سمير

فلافيو - الأهلي كأس العالم للأندية

يشارك النادي الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي في منافسات كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

ويعتبر الأهلي الاكثر خوضا للمباريات خلال البطولة ويفصله انتصار وحيد لمعادلة رقم برشلونة.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأربعاء 1 فبراير - الأهلي في كأس العالم.. ومواجهة قوية لبرشلونة كأس العالم للأندية - الأهلي بـ الزي التقليدي أمام أوكلاند سيتي أيمن أشرف يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية فيفا يعلن موعد فتح بوابات ملعب افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وأوكلاند

لمعرفة أبرز أرقام الأهلي في كأس العالم للأندية من هنا

كأس العالم للأندية الأهلي
نرشح لكم
منافس الأهلي - أوكلاند سيتي.. هواة حكموا أوقيانوسيا و"كهربائي مبتدئ" قد يواجه الأحمر بداية من مباراة الأهلي وأوكلاند .. إنفانتينو يعلن تواصل الحكام مع الجماهير مواعيد مباريات الأربعاء 1 فبراير - الأهلي في كأس العالم.. ومواجهة قوية لبرشلونة أدار نهائي آسيا ومواجهة لمصر.. الصيني ما نينج حكما لمواجهة الأهلي ضد أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية - الأهلي بـ الزي التقليدي أمام أوكلاند سيتي أيمن أشرف يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية فيفا يعلن موعد فتح بوابات ملعب افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وأوكلاند كأس العالم للأندية - لاعب أوكلاند سيتي يستعد لمعادلة رقم ثلاثي الأهلي
أخر الأخبار
ميتيلاند يعلن رقم قميص إمام عاشور 9 دقيقة | المحترفون
كأس العالم للأندية - الأهلي الأكثر لعبا ويقترب من رقم برشلونة.. وكولر الخامس 24 دقيقة | كأس العالم للأندية
الدرجة الثانية - خسارة المنصورة وإقالة مدربه.. وانتصار بروكسي في أولى مباريات الدور الثاني 30 دقيقة | الدرجة الثانية
الصفقة الخامسة.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع حارس ديروط 51 دقيقة | ميركاتو
رسالة وداعية من باروندو للمصريين: اكتشفت دولة لا يمكن وصفها ساعة | كرة يد
يد - متصدر الدوري الفرنسي يعلن ضم أحمد هشام "دودو" ساعة | كرة يد
للمرة الثانية.. كاف يجري تعديلا على حكام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد 2 ساعة | الكرة المصرية
للشهر الثاني على التوالي.. راشفورد يحصد جائزة أفضل لاعب في يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 4 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك