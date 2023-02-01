الدرجة الثانية - خسارة المنصورة وإقالة مدربه.. وانتصار بروكسي في أولى مباريات الدور الثاني

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 17:57

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

انتصر بروكسي، بينما خسر المنصورة في أولى مباريات الدور الثاني لمجموعة بحري.

ليقرر مجلس إدارة نادي المنصورة يقبل اعتذار المدير الفني أحمد ساري عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق.

وأقيم اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ16 من دوري الدرجة الثانية المصري.

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May be an image of ‎text that says '‎Gome Getin FilGoal .com لدرجة الثانية نهاية المباريات المجد السكندري 0-0 نبروه هلال مطروح 0-1 شبين جمهور نس دكرنس 1-1 المصري بالسلوم طنطا 0-0 K.E.S بلدية المحلة 如 كفر الشيخ 1-0 BOS المنصورة الأولمبي 1-3 أبو قير للأسمدة P بايونيرز 0-2 بروكسي FilGoal‎'‎

وجاءت نتائج المباريات كالآتي:

تعادل نبروه مع المجد سلبا.

وانتصر جمهورية شبين على الهلال بهدف مصطفى سمارة في الدقيقة 90.

وتعادل المصري بالسلوم مع دكرنس بهدف لكل فريق.

فيما تعادل بلدية المحلة مع طنطا سلبا.

بينما خسر المنصورة على ملعبه من كفر الشيخ بهدف أحمد أباظة.

وانتصر أبو قير على الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز بروكسي على بايونيرز بهدفين مقابل لا شيء سجلهما أحمد جمعة.

الدرجة الثانية بروكسي المنصورة
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