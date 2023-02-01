الدرجة الثانية - خسارة المنصورة وإقالة مدربه.. وانتصار بروكسي في أولى مباريات الدور الثاني

انتصر بروكسي، بينما خسر المنصورة في أولى مباريات الدور الثاني لمجموعة بحري.

ليقرر مجلس إدارة نادي المنصورة يقبل اعتذار المدير الفني أحمد ساري عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق.

وأقيم اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ16 من دوري الدرجة الثانية المصري.

وجاءت نتائج المباريات كالآتي:

تعادل نبروه مع المجد سلبا.

وانتصر جمهورية شبين على الهلال بهدف مصطفى سمارة في الدقيقة 90.

وتعادل المصري بالسلوم مع دكرنس بهدف لكل فريق.

فيما تعادل بلدية المحلة مع طنطا سلبا.

بينما خسر المنصورة على ملعبه من كفر الشيخ بهدف أحمد أباظة.

وانتصر أبو قير على الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز بروكسي على بايونيرز بهدفين مقابل لا شيء سجلهما أحمد جمعة.