الصفقة الخامسة.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع حارس ديروط
الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 17:36
كتب : هاني العوضي
أتم نادي سيراميكا الصفقة الخامسة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع إسلام ريشه حارس مرمى نادي ديروط لمدة 3 مواسم.
وبات ريشة الصفقة الخامسة لنادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وسبق وأن تعاقد سيراميكا مع محمد عنتر لمدة موسمين ونصف قادما من المصري.
كما تعاقد مع الثنائي، النيجيري إبراهيم أيولا لمدة 3 سنوات والإيفواري كونستانت وايو للمدة ذاتها.
وضم سيراميكا كليوباترا، التونسي مروان صحراوي حتى نهاية الموسم مع إمكانية التمديد لموسمين.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 17 من مسابقة الدوري.
نرشح لكم
فيورنتينا يضم نجما مغربيا جديدا سان جيرمان يعلن انتقال لاعبه إلى بلباو بشكل دائم إسلام سليماني ينتقل إلى أندرلخت خبر في الجول - إنبي يتعاقد مع مهاجم أوغندا للشباب على طريقة فاكس دي خيا..تقارير: تعنت تشيلسي أوقف انتقال زياش لباريس سان جيرمان الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.. إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي سابيتزر إلى مانشستر يونايتد السادس في الشتاء.. نوتنجهام فورست يضم كيلور نافاس
أخر الأخبار
ميتيلاند يعلن رقم قميص إمام عاشور 11 دقيقة | المحترفون