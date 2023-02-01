الصفقة الخامسة.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع حارس ديروط

أتم نادي سيراميكا الصفقة الخامسة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع إسلام ريشه حارس مرمى نادي ديروط لمدة 3 مواسم.

وبات ريشة الصفقة الخامسة لنادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسبق وأن تعاقد سيراميكا مع محمد عنتر لمدة موسمين ونصف قادما من المصري.

كما تعاقد مع الثنائي، النيجيري إبراهيم أيولا لمدة 3 سنوات والإيفواري كونستانت وايو للمدة ذاتها.

وضم سيراميكا كليوباترا، التونسي مروان صحراوي حتى نهاية الموسم مع إمكانية التمديد لموسمين.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 17 من مسابقة الدوري.