رسالة وداعية من باروندو للمصريين: اكتشفت دولة لا يمكن وصفها

أرسل روبيرتو باروندو مدرب منتخب مصر لكرة اليد السابق رسالة وداعية إلى المصريين بعد نهاية مشواره مع الفريق.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد رحيل الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو عن تدريب المنتخب.

وكتب باروندو عبر حسابه على إنستاجرام: "إلى كل اللاعبين المصريين وطاقم العمل الذي عملت معه تقبلوا امتناني اللامتناهي لجهودكم وعملكم الشاق، لقد كان من دواعي سروري أن أكون جزء من ذلك الفريق الرائع".

وتابع "أود أن أعرب عن امتناني لجميع الأشخاص العظماء الذين قابلتهم في مصر لقد عشنا أنا وعائلتي تجارب فريدة واكتشفنا دولة لا توصف".

وواصل "شكرا لكل أعضاء السفارة الإسبانية ولكل أصدقاء القطامية ولكل المصريين الذين دعمونا وساعدونا".

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وانتهى عقد باروندو مع نهاية منافسات كأس العالم لليد التي احتل فيها الفراعنة المركز السابع للنسخة الثانية على التوالي.

وصرّح عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد: "عقد باروندو انتهى بالفعل مع نهاية منافسات المونديال".

وأضاف عبر القناة الأولى: "هو لن يكمل معنا، درسنا الموقف بشكل مستفيض في الفترة الماضية، وهو لم يكن متفرغًا للمنتخب لأنه يدرّب نادٍ ألماني".

وتابع: "حاولنا معه العام الماضي بعد دورة البحر المتوسط وبطولة إفريقيا أن يتفرغ للمنتخب، لكنه صمم على الاستمرار مع ناديه الألماني، وللأسف الشديد قبل كأس العالم بـ 3 أسابيع جدد عقده مع فريقه حتى يونيو 2025".

وأوضح: "الاتحاد المصري يمتلك خططًا وطموحات بالتقدم للأمام لن تتحقق إلا في وجود مدرب متفرغ، وبالتالي قررنا عدم التجديد، خصوصًا أن آمالنا المشروعة كانت الوصول للمربع الذهبي في نسخة 2023".

وأردف: "ذلك لم يتحقق نتيجة لبعض الأخطاء الناتجة عن عدم تواجده بشكل دائم وعدم معرفته بمستوى بعض اللاعبين الآخرين غير الذين ضمهم".

وأضاف: "ولهذا جاء قرار عدم تجديد عقده وبدأنا بالفعل البحث عن مدرب أجنبي آخر".

وكشف: "هدفنا التعاقد مع مدرب عالمي صاحب تتويجات سابقة في بطولات عالم أو أولمبياد أو بطولات أوروبا، نحتاج إلى من يفيد المنتخب ولا يستفيد منه".

وأتم: "المدرسة الإسبانية ناجحة، ولكننا نضع في الحسبان أيضًا المدرسة الفرنسية وشرق أوروبا وفي كل الأحوال لن نتعجل وسندرس السير الذاتية بشكل دقيق لنقرر بشكل صحيح".

باروندو (43 عامًا) تولى تدريب منتخب مصر منذ 2019، وقاده للفوز ببطولة إفريقيا في آخر نسختين.

كما حصدت مصر المركز السابع لنسختين متتاليتين في المونديال تحت قيادة باروندو.

وفازت مصر بالميدالية الفضية في دورة المتوسط، كما حصدت المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وتولى باروندو تدريب نادي ميلسونجن الألماني منذ 2021، ليستمر في قيادة المنتخب على مضض مع عدم موافقة الاتحاد المصري بالكامل على تلك الخطوة.