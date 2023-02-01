رسالة وداعية من باروندو للمصريين: اكتشفت دولة لا يمكن وصفها

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 16:50

كتب : FilGoal

روبرتو جارسيا باروندو - مصر - طوكيو 2020

أرسل روبيرتو باروندو مدرب منتخب مصر لكرة اليد السابق رسالة وداعية إلى المصريين بعد نهاية مشواره مع الفريق.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد رحيل الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو عن تدريب المنتخب.

وكتب باروندو عبر حسابه على إنستاجرام: "إلى كل اللاعبين المصريين وطاقم العمل الذي عملت معه تقبلوا امتناني اللامتناهي لجهودكم وعملكم الشاق، لقد كان من دواعي سروري أن أكون جزء من ذلك الفريق الرائع".

أخبار متعلقة:
يد - متصدر الدوري الفرنسي يعلن ضم أحمد هشام "دودو" للمرة الثانية.. كاف يجري تعديلا على حكام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مؤتمر أنشيلوتي: انتقال بنزيمة ومودريتش للسعودية؟ أساطير ريال مدريد يجب أن يعتزلوا في النادي للشهر الثاني على التوالي.. راشفورد يحصد جائزة أفضل لاعب في يونايتد

وتابع "أود أن أعرب عن امتناني لجميع الأشخاص العظماء الذين قابلتهم في مصر لقد عشنا أنا وعائلتي تجارب فريدة واكتشفنا دولة لا توصف".

وواصل "شكرا لكل أعضاء السفارة الإسبانية ولكل أصدقاء القطامية ولكل المصريين الذين دعمونا وساعدونا".

وانتهى عقد باروندو مع نهاية منافسات كأس العالم لليد التي احتل فيها الفراعنة المركز السابع للنسخة الثانية على التوالي.

وصرّح عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد: "عقد باروندو انتهى بالفعل مع نهاية منافسات المونديال".

وأضاف عبر القناة الأولى: "هو لن يكمل معنا، درسنا الموقف بشكل مستفيض في الفترة الماضية، وهو لم يكن متفرغًا للمنتخب لأنه يدرّب نادٍ ألماني".

وتابع: "حاولنا معه العام الماضي بعد دورة البحر المتوسط وبطولة إفريقيا أن يتفرغ للمنتخب، لكنه صمم على الاستمرار مع ناديه الألماني، وللأسف الشديد قبل كأس العالم بـ 3 أسابيع جدد عقده مع فريقه حتى يونيو 2025".

وأوضح: "الاتحاد المصري يمتلك خططًا وطموحات بالتقدم للأمام لن تتحقق إلا في وجود مدرب متفرغ، وبالتالي قررنا عدم التجديد، خصوصًا أن آمالنا المشروعة كانت الوصول للمربع الذهبي في نسخة 2023".

وأردف: "ذلك لم يتحقق نتيجة لبعض الأخطاء الناتجة عن عدم تواجده بشكل دائم وعدم معرفته بمستوى بعض اللاعبين الآخرين غير الذين ضمهم".

وأضاف: "ولهذا جاء قرار عدم تجديد عقده وبدأنا بالفعل البحث عن مدرب أجنبي آخر".

وكشف: "هدفنا التعاقد مع مدرب عالمي صاحب تتويجات سابقة في بطولات عالم أو أولمبياد أو بطولات أوروبا، نحتاج إلى من يفيد المنتخب ولا يستفيد منه".

وأتم: "المدرسة الإسبانية ناجحة، ولكننا نضع في الحسبان أيضًا المدرسة الفرنسية وشرق أوروبا وفي كل الأحوال لن نتعجل وسندرس السير الذاتية بشكل دقيق لنقرر بشكل صحيح".

باروندو (43 عامًا) تولى تدريب منتخب مصر منذ 2019، وقاده للفوز ببطولة إفريقيا في آخر نسختين.

كما حصدت مصر المركز السابع لنسختين متتاليتين في المونديال تحت قيادة باروندو.

وفازت مصر بالميدالية الفضية في دورة المتوسط، كما حصدت المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وتولى باروندو تدريب نادي ميلسونجن الألماني منذ 2021، ليستمر في قيادة المنتخب على مضض مع عدم موافقة الاتحاد المصري بالكامل على تلك الخطوة.

روبيرتو باروندو منتخب مصر كرة يد
نرشح لكم
يد - متصدر الدوري الفرنسي يعلن ضم أحمد هشام "دودو" يد - رئيس نيم يتحدث عن رحيل دودو ومصير سند.. و"الجوهرة" مهاب سعيد يد - تقرير: دودو ينتقل الموسم المقبل إلى متصدر الدوري الفرنسي يد - نيم الفرنسي يعلن ضم نجم مصر الشاب.. ورحيل دودو نهاية الموسم اتحاد اليد يعلن رحيل باروندو عن تدريب منتخب مصر بطولة العالم لليد - تعرف على الترتيب النهائي للمنتخبات بطولة العالم لليد - فريق الأفضل بلا مصريين أو لاندين.. وأفضل لاعب ليس هانسن كرة يد - ترتيب دوري السيدات عقب مرور جولتين.. وطريقة التأهل للدور النهائي
أخر الأخبار
بمشاركة أوباما.. الحزم يفوز على العروبة ويخطف وصافة دوري الدرجة الأولى السعودي 24 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري التركي - طرابزون (1) - (0) أنطاليا.. جووووووول تريزيجيه 54 دقيقة | المحترفون
فوزي غلام يعود إلى الدوري الفرنسي 54 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك- ظهور الثلاثي الجديد وغياب خماسي المنتخب الأولمبي.. وعودة شيكابالا 59 دقيقة | الكرة المصرية
منافس الزمالك - الإسماعيلي يقسو على المريخ برباعية وديا ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - قبل القمة.. الأهلي والزمالك يواصلان انتصاراتهما ساعة | رياضات أخرى
عاد أساسيا.. تريزيجيه يقود طرابزون أمام أنطاليا سبور في الدوري التركي ساعة | المحترفون
ميتيلاند يعلن رقم قميص إمام عاشور ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 4 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك