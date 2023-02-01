يد - متصدر الدوري الفرنسي يعلن ضم أحمد هشام "دودو"

أعلن نادي مونبلييه الفرنسي يوم الأربعاء ضم أحمد هشام السيد "دودو" لاعب منتخب مصر ونيم حتى موسم 2027.

وكان نادي نيم قد أعلن يوم الثلاثاء رحيل دودو بنهاية هذا الموسم.

وأفاد النادي في بيان: "يسر فريق مونبلييه لكرة اليد أن يعلن تعاقده مع أحمد هشام الذي سينضم للنادي في يونيو 2023 لمدة 4 مواسم".

منذ انضمامه لنيم في 2020 لعب دودو 169 مباراة وسجل 308 أهداف.

🎥 L'un des meilleurs artilleurs de la Liqui Moly StarLigue sera montpelliérain la saison prochaine... 🔥🔵⚪️ 📰 Le communiqué ➡️ https://t.co/CHWljwoX0E pic.twitter.com/HwH0SlXmy6 — Montpellier Handball (@mhbofficiel) February 1, 2023

وكان نادي نيم قد أعلن رحيل دودو بنهاية هذا الموسم دون تحديد وجهته المقبلة، في الوقت الذي أعلن فيه ضم مهاب سعيد لاعب الأهلي حتى 2025.

وأفادت جريدة lagazettedenimes يوم الثلاثاء أن دودو سينتقل إلى مونبلييه الموسم المقبل في صفقة تبادلية.

يذكر أن محمد ممدوح هاشم توج بدوري أبطال أوروبا مع فريق مونبلييه موسم 2017-2018.

وقال دافيد تبيب رئيس نيم في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أحمد هشام لن يكون جزءا من النادي الموسم المقبل، وهو ما كان متوقعا منذ البداية".

وأضاف "صقل المواهب جزء من رؤية واستراتيجية النادي، ودودو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يتمتعون بإمكانيات عالية ويتطلعون إلى طموحات أعلى براتب أكبر".

محمد سند أيضا قد يرحل عن نيم الموسم المقبل بعد تألقه، إذ ينافس على جائزة هداف الدوري الفرنسي.

وعن موقف محمد سند، قال رئيس النادي "سند مرتبط معنا بعقد حتى عام 2025، لكنه في نفس الفئة من اللاعبين، ولذلك لا يمكننا توقع أي شيء أيضا".

وأعلن فريق نيم الفرنسي لكرة اليد يوم الثلاثاء ضم الشاب مهاب سعيد لاعب النادي الأهلي بعقد يمتد إلى 2025 مع إمكانية التمديد لموسم جديد.

أوضح رئيس نيم "مهاب جوهرة حقيقية يتعين على الجهاز الفني تلميعها حتى يقدم أفضل ما لديه".

وتألق مهاب في أول بطولة عالم للكبار يشارك فيها، حين احتل مع منتخب مصر المركز السابع في نسخة 2023 التي انتهت مؤخرا في بولندا والسويد.

وشارك سعيد رفقة محسن رمضان لتعويض غياب النجم يحيى خالد لاعب فيزبريم المجري بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وظهر لاعب الأهلي الشاب في 193 دقيقة خلال مباريات مصر بالمونديال وسجل 18 هدفا من 31 تصويبة.

يذكر أن سند ودودو يتألقان في صفوف نيم هذا الموسم، وذلك بعد عودة أحمد هشام من الإصابة بالصليبي التي لحقت به الموسم الماضي.

ويحتل نيم المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة اليد، بفارق 8 نقاط عن مونبلييه وباريس سان جيرمان المتصدران.

يذكر أن سيف الدرع يلعب في صفوف فريق ليموج الذي يحتل المركز التاسع في جدول الدوري الفرنسي.

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