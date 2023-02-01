للمرة الثانية.. كاف يجري تعديلا على حكام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا جديدا على طاقم حكام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.

ويستهل الزمالك مشواره القاري يوم 10 فبراير المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر كاف إسناد مباراة الزمالك لطاقم حكام سنغالي بدلا من طاقم التحكيم البوروندي الذي كان مكلفا بإدارة المباراة تحكيميا.

وسيدير مباراة الزمالك وبلوزداد طاقم تحكيم سنغالي مكون من:عيسى سي (حكم ساحة) والحاجي مالك سامبا (حكم مساعد) ونوها بانجورا (حكم مساعد) وأدالبرت ضيوف (حكم رابع).

ويراقب المباراة محمد مؤمن علي من جيبوتي، فيما تم اختيار الجنوب إفريقي چوشوا روبرت كمنسق عام.

ويراقب الحكام مامادو هايدارا من مالي ، فيما تم اختيار الكاميروني ندوا كريستيان كمنسق أمني.

كاف أعلن في البداية عن قرار تعيين التونسي صادق السلمي حكما للمباراة.

ثم أجرى كاف تعديلا واختار طاقم تحكيم من بوروندي لإدارة المباراة يتكون من: باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكم ساحة.

ويعاونه مواطنيه إيميري نيودجابو وباسكال نديمونزيجو مساعدين، والرواندي عبد الكريم تواجيرأوموكيزا حكم رابع.

قبل ان يساقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إسناد المباراة لطاقم التحكيم السنغالي بقيادة عيسى سي.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد تم نقلها إلى استاد الجيش ببرج العرب بدلا من استاد القاهرة.

ونُقلت مباراة الزمالك وبلوزداد إلى استاد الجيش ببرج العرب لانشغال استاد القاهرة بالاستعداد لاستضافة كأس أمم إفريقيا للشباب.

كما علم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك قد استقر على عودة فيريرا لقيادة الفريق من جديد ووافق المدرب على العودة.

ويأتي قرار مجلس الإدارة بعودة فيريرا ولكن دون تواجد لمساعديه بعدما تم الاتفاق معهم على فسخ التعاقد بالتراضي.

ويتبقى بعض التفاصيل التي يتفق عليها فيريرا مع إدارة الزمالك لتحديد موعد قيادته للتدريبات.

وأدار أسامة نبيه مباراة واحدة فقط مع الزمالك عقب إقالة فيريرا وكانت أمام فيوتشر ونجح الأبيض في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.