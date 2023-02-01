مؤتمر أنشيلوتي: انتقال بنزيمة ومودريتش للسعودية؟ أساطير ريال مدريد يجب أن يعتزلوا في النادي

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على رغبته في لعب لوكا مودريت وكريم بنزيمة مع الفريق حتى اعتزال كرة القدم.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة سوسيداد كانت جيدة والحالة البدنية تتحسن مما يجعلنا أكثر قوة وأداء الفريق سيتحسن في شهر فبراير".

وتابع "كامافينجا لعب كظهير لان ألابا لم يكن معنا وسكون لاعبا رائعا ومحوريا للمستقبل لأن التكيف في مركز الظهير يعني أنه ذكي ومتواضع".

واستمر "فارق الـ 5 نقاط مع برشلونة؟ نحن لسنا جيدين وفشلنا في شيء ما ويمكننا دائما تقديم الأفضل ولكننا نتحلى بنسق الموسم الماضي ولكن برشلونة أفضل وفي تلك اللحظة نتحلى بالثقة في قدرتنا على القتال حتى النهاية".

وعن عدم التعاقد مع لاعبين جدد قال: "لم ندخل سوق الانتقالات لأننا لا نحتاج ولو خططت بشكل جيد لن تحتاج إلى دخول السوق وإذا دخلت السوق فهذا يعني أن شيء قد حدث ولكننا لم نرى أن الأمر ضروري".

وشدد "عروض لمودريتش وبنزيمة من السعودية؟ لا أعرف ولكن لا أريد ذلك، أساطير ريال مدريد يجب أن يعتزلوا في النادي".

بعض الأخبار كانت قد أشارت إلى أن بنزيمة ومودريتش قد تلقوا عروض كبيرة من الدوري السعودي.

وواصل "كارفاخال وتشواميني بخير وعمليات تعافيهم تسير بشكل جيد وأصبحوا جاهزين بنسبة 100% ولا يزال بعض الوقت أمام ألابا، تشواميني قد يشارك وألابا سيلعب كظهير حال مشاركته".

وشدد "سيبايوس لديه بعض الصفات الرائعة هو لا يمانع الاحتفاظ بالكرة وذكي جدا ويمتلك الثقة والشخصية ويمكنه أن يصبح بديل مودريتش".

وعن عدم استعادة فران جارسيا خلال شهر يناير قال: "فكرنا في أمرين، أولا هو أن ميندي سيعود سريعا من الإصابة والآخر هو أننا نقدر استمرار اللاعب مع رايو فايكانو ليتطور بشكل أكبر ويحصل على الخبرة".

ويملك ريال مدريد حق إعادة فران جارسيا الظهير الأيسر لرايو فايكانو.

وأتم "يزعجني عدم حصول بعض اللاعبين على دقائق كافية وأريد إعطائهم المزيد لأن ترك لاعب محترف خارج التشكيل أمر صعب علي المستوى الشخصي ولكن هذا دوري ولسوء الحظ أنا لست مدربا شخصيا لهازارد أو أودريوزولا أو رودريجو".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة وبفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.