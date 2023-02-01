إنياكي ويليامز يحصد جائزة أفضل إفريقي في الدور الأول من الدوري الإسباني

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 15:43

كتب : FilGoal

إنياكي ويليامز - أتليتك بلباو

فاز الغاني إنياكي ويليامز لاعب أتليتك بلباو بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدور الأول للدوري الإسباني.

وتفوق ويليامز على العديد من اللاعبين الأفارقة في الدوري الإسباني، وعلى رأسهم المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الفائز بجائزة الموسم الماضي.

ويتم اختيار الفائز بتصويت مجموعة من الصحفيين الأفارقة المتخصصين، بالإضافة إلى تصويت الجماهير.

وصرّح ماركوس بيليجرين مندوب رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" في جنوب إفريقيا: "أثبت إنياكي ويليامز قدراته منذ فترة طويلة كلاعب رائع، والآن سيظل مخلدًا للأبد في تاريخ الدوري الإسباني".

وتابع: "لقد حفر ويليامز اسمه للأبد بعد فوزه بهذه الجائزة التي تُمنح لأفضل اللاعبين الأفارقة اعترافًا بالنمو الهائل لكرة القدم الإفريقية".

وأتم: "نهنئ ويليامز على فوزه بالجائزة ونشكر كل من ساهم في التصويت".

ويليامز (28 عامًا) حوّل انتمائه الكروي من إسبانيا إلى غانا مؤخرًا ومثّل المنتخب الإفريقي في منافسات كأس العالم قطر 2022.

وتمكّن ويليامز من الترشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني بعد تمثيل منتخب غانا.

وتوقف الرقم القياسي التاريخي لـ ويليامز بعدد المباريات المتتالية في الدوري الإسباني عند 251 بعد غيابه عن لقاء سيلتا فيجو في الجولة الماضية للدوري الإسباني.

وخاض ويليامز 18 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا.

ووُلد ويليامز في مدينة بلباو بإقليم الباسك الإسباني لوالديين لاجئين من دولة غانا.

ويلعب ويليامز في أتليتك بلباو منذ 2012، وتم تصعيده للفريق الأول في 2014.

ويمتلك ويليامز 362 مباراة إجمالًا بقميص أتليتك بلباو، سجل خلالها 80 هدفًا وصنع 52.

وكان بونو قد حصد جائزة الموسم الماضي عن الدور الأول، قبل أن يؤكد سطوته ويفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن الموسم بأكمله تزامنًا بفوزه بجائزة زامورا كأفضل حارس مرمى في المسابقة.

إنياكي ويليامز أتليتك بلباو الدوري الإسباني
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: سيبايوس يمكن أن يكون بديل مودريتش.. وسنقاتل حتى النهاية سليم أملاح إلى بلد الوليد مؤتمر تشافي - عن تجديد جافي ورحيل بيلرين المنتظر.. وتعليق على أمرابط ريال مدريد يخسر مدافعه لمدة شهرين تم اكتشاف هوية الدخيل.. إسبانيول يحرر دينيس سواريز من سجن سيلتا فيجو جاتوزو يغادر فالنسيا.. والبديل يأتي للمرة الثامنة الأمر يعتمد على مانشستر يونايتد.. ثلاث مباريات كلاسيكو في 19 يوما قرعة كأس إسبانيا - كلاسيكو في نصف النهائي.. وخطوة بسبب مونديال الأندية
أخر الأخبار
للشهر الثاني على التوالي.. راشفورد يحصد جائزة أفضل لاعب في يونايتد دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: سيبايوس يمكن أن يكون بديل مودريتش.. وسنقاتل حتى النهاية 15 دقيقة | الدوري الإسباني
إنياكي ويليامز يحصد جائزة أفضل إفريقي في الدور الأول من الدوري الإسباني 42 دقيقة | الدوري الإسباني
وكيله: مصير فيرمينو سيتضح خلال شهر فبراير 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد لبرج العرب ساعة | الكرة المصرية
يد - رئيس نيم يتحدث عن رحيل دودو ومصير سند.. و"الجوهرة" مهاب سعيد ساعة | كرة يد
فيورنتينا يضم نجما مغربيا جديدا ساعة | ميركاتو
رابطة الدوري السعودي ترفض نقل لقاء النصر والوحدة إلى الجوهرة المشعة ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك 4 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال