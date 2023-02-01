إنياكي ويليامز يحصد جائزة أفضل إفريقي في الدور الأول من الدوري الإسباني

فاز الغاني إنياكي ويليامز لاعب أتليتك بلباو بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدور الأول للدوري الإسباني.

وتفوق ويليامز على العديد من اللاعبين الأفارقة في الدوري الإسباني، وعلى رأسهم المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الفائز بجائزة الموسم الماضي.

ويتم اختيار الفائز بتصويت مجموعة من الصحفيين الأفارقة المتخصصين، بالإضافة إلى تصويت الجماهير.

وصرّح ماركوس بيليجرين مندوب رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" في جنوب إفريقيا: "أثبت إنياكي ويليامز قدراته منذ فترة طويلة كلاعب رائع، والآن سيظل مخلدًا للأبد في تاريخ الدوري الإسباني".

وتابع: "لقد حفر ويليامز اسمه للأبد بعد فوزه بهذه الجائزة التي تُمنح لأفضل اللاعبين الأفارقة اعترافًا بالنمو الهائل لكرة القدم الإفريقية".

وأتم: "نهنئ ويليامز على فوزه بالجائزة ونشكر كل من ساهم في التصويت".

ويليامز (28 عامًا) حوّل انتمائه الكروي من إسبانيا إلى غانا مؤخرًا ومثّل المنتخب الإفريقي في منافسات كأس العالم قطر 2022.

وتمكّن ويليامز من الترشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني بعد تمثيل منتخب غانا.

وتوقف الرقم القياسي التاريخي لـ ويليامز بعدد المباريات المتتالية في الدوري الإسباني عند 251 بعد غيابه عن لقاء سيلتا فيجو في الجولة الماضية للدوري الإسباني.

وخاض ويليامز 18 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا.

ووُلد ويليامز في مدينة بلباو بإقليم الباسك الإسباني لوالديين لاجئين من دولة غانا.

ويلعب ويليامز في أتليتك بلباو منذ 2012، وتم تصعيده للفريق الأول في 2014.

ويمتلك ويليامز 362 مباراة إجمالًا بقميص أتليتك بلباو، سجل خلالها 80 هدفًا وصنع 52.

وكان بونو قد حصد جائزة الموسم الماضي عن الدور الأول، قبل أن يؤكد سطوته ويفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن الموسم بأكمله تزامنًا بفوزه بجائزة زامورا كأفضل حارس مرمى في المسابقة.