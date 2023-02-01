خبر في الجول - نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد لبرج العرب

سيخوض الزمالك مواجهة شباب بلوزداد الجزائري على استاد الجيش ببرج العرب.

ويلعب الزمالك ضد بلوزداد يوم 10 فبراير الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم فإن مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد تم نقلها إلى استاد الجيش ببرج العرب بدلا من استاد القاهرة.

ونُقلت مباراة الزمالك وبلوزداد إلى استاد الجيش ببرج العرب لانشغال استاد القاهرة بالاستعداد لاستضافة كأس أمم إفريقيا للشباب.

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.

ويستهل الزمالك مشواره القاري يوم 10 فبراير المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك قد استقر على عودة فيريرا لقيادة الفريق من جديد ووافق المدرب على العودة.

ويأتي قرار مجلس الإدارة بعودة فيريرا ولكن دون تواجد لمساعديه بعدما تم الاتفاق معهم على فسخ التعاقد بالتراضي.

ويتبقى بعض التفاصيل التي يتفق عليها فيريرا مع إدارة الزمالك لتحديد موعد قيادته للتدريبات.

وأدار أسامة نبيه مباراة واحدة فقط مع الزمالك عقب إقالة فيريرا وكانت أمام فيوتشر ونجح الأبيض في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وكانت مواجهة فيوتشر هي الانتصار الأول للزمالك في عام 2023 بعد التعثر في ست مباريات بينهم خمسة في الدوري بالإضافة إلى مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.