يد - رئيس نيم يتحدث عن رحيل دودو ومصير سند.. و"الجوهرة" مهاب سعيد

تحدث ديفيد تبيب رئيس نادي نيم الفرنسي لكرة اليد عن موقف لاعبيه المصريين بين الرحيل والبقاء.

نيم يضم الثنائي محمد سند وأحمد هشام السيد "دودو"، ونجح في ضم مهاب سعيد لاعب النادي الأهلي.

وقال تبيب في مؤتمر صحفي: "أحمد هشام لن يكون جزءا من النادي الموسم المقبل، وهو ما كان متوقعا منذ البداية".

وأضاف "صقل المواهب جزء من رؤية واستراتيجية النادي، ودودو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يتمتعون بإمكانيات عالية ويتطلعون إلى طموحات أعلى براتب أكبر".

وأفادت جريدة lagazettedenimes أن دودو سينتقل إلى فريق مونبلييه الموسم المقبل في صفقة تبادلية.

وأوضح التقرير أن محمد سند أيضا قد يرحل عن نيم الموسم المقبل بعد تألقه، إذ ينافس على جائزة هداف الدوري الفرنسي.

وعن موقف محمد سند، قال رئيس النادي "سند مرتبط معنا بعقد حتى عام 2025، لكنه في نفس الفئة من اللاعبين، ولذلك لا يمكننا توقع أي شيء أيضا".

وأعلن فريق نيم الفرنسي لكرة اليد يوم الثلاثاء ضم الشاب مهاب سعيد لاعب النادي الأهلي بعقد يمتد إلى 2025 مع إمكانية التمديد لموسم جديد.

أوضح رئيس نيم "مهاب جوهرة حقيقية يتعين على الجهاز الفني تلميعها حتى يقدم أفضل ما لديه".

وتألق مهاب في أول بطولة عالم للكبار يشارك فيها، حين احتل مع منتخب مصر المركز السابع في نسخة 2023 التي انتهت مؤخرا في بولندا والسويد.

وشارك سعيد رفقة محسن رمضان لتعويض غياب النجم يحيى خالد لاعب فيزبريم المجري بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وظهر لاعب الأهلي الشاب في 193 دقيقة خلال مباريات مصر بالمونديال وسجل 18 هدفا من 31 تصويبة.

يذكر أن سند ودودو يتألقان في صفوف نيم هذا الموسم، وذلك بعد عودة أحمد هشام من الإصابة بالصليبي التي لحقت به الموسم الماضي.

ويحتل نيم المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة اليد، بفارق 8 نقاط عن مونبلييه وباريس سان جيرمان المتصدران.

يذكر أن سيف الدرع يلعب في صفوف فريق ليموج الذي يحتل المركز التاسع في جدول الدوري الفرنسي.

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