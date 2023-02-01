فيورنتينا يضم نجما مغربيا جديدا

ضم نادي فيورنتينا الإيطالي نجما جديدا من منتخب المغرب إلى صفوفه.

ويملك فيورنتينا لاعب منتخب المغرب سفيان أمرابط الذي ظهر بمستويات مميزة في كأس العالم 2022.

وأعلن فيورنتينا تعاقده مع عبد الحميد صابيري لاعب سامبدوريا لتعزيز صفوف الفريق.

وأوضح النادي الإيطالي أنه أتم التعاقد مع صابيري مع الموافقة على استمراره ضمن صفوف سامبدرويا حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وسيبدأ تعاقد فيورنتينا مع صابيري بداية من صيف 2023.

صابيري انضم لصفوف سامبدرويا في صيف 2022 قادما من أسكولي.

وخاض صاحب الـ26 عاما لعب 30 مباراة مع سامبدرويا وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

ولعب صابري 5 مباريات مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 وساهم في هدفا في شباك بلجيكا.