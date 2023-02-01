رابطة الدوري السعودي ترفض نقل لقاء النصر والوحدة إلى الجوهرة المشعة

رفضت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي نقل مباراة الوحدة والنصر إلى ملعب الجوهرة المشعة.

وذكرت جريدة عكاظ أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي رفضت الطلب الذي تقدم به ناديا الوحدة ولنصر من أجل نقل مباراة الفريقين إلى ملعب الجوهرة في جدة.

ويستضيف الوحدة منافسه النصر ضمن الجولة الـ16 للدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس 9 فبراير.

وقررت اللجنة تثبيت موعد المباراة وإقامتها على ملعب الشرائع في مكة الخاص بنادي الوحدة.

وذكرت تقارير أن طلب الوحدة كان بسبب الحضور الجماهيري الكبير المتوقع في هذه المباراة لوجود كريستيانو رونالدو في صفوف النصر، ورغبة الشركات في الاستفادة من هذا الحدث.

ويتسع ملعب الجوهرة لأكثر من 60 ألف متفرج، بينما يتسع ملعب الشرائع لـ38 ألف متفرج.

ويتصدر العالمي جدول الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة عن الهلال، ونقطتين عن اتحاد جدة والشباب.

بينما يحتل الوحدة المركز الـ12.

وشارك كريستيانو رونالدو كأساسي في خروج النصر من كأس السوبر السعودي.

إذ خسر النصر بثلاثية مقابل هدف أمام اتحاد جدة في نصف نهائي المسابقة.

قبلها لعب لأول مرة ضد الاتفاق في الدوري السعودي.

وخاص رونالدو المباراة كاملة ولم يسدد على المرمى سوى مرتين فقط.

وجاءت أرقام رونالدو في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 90

عدد التسديدات على المرمى: 2

دقة التمرير: 79%

عدد التمريرات الصحيحة: 22 من 28

عدد مرات لمس الكرة: 44

عدد التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 2

عدد مرات استعادة الكرة: 2

عدد العرقلات الناجحة: 1 من 1

عدد الالتحامات الهوائية الصحيحة: 1 من 5

عدد الالتحامات الأرضية الصحيحة: 4 من 6

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