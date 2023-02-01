سان جيرمان يعلن انتقال لاعبه إلى بلباو بشكل دائم

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انتقال لاعبه أندير هيريرا إلى أتليتك بلباو بشكل دائم.

أندير هيريرا النادي : أتليتك بلباو

وأفاد باريس سان جيرمان في بيان: "بعد إعارته إلى أتليتك بلباو منذ بداية الموسم، انضم أندير هيريرا يوم الثلاثاء 31 يناير إلى نادي الباسك بشكل دائم".

وأضاف البيان "باريس سان جيرمان يتمنى كل التوفيق لأندير في بقية مشواره الاحترافي".

في بداية الموسم، عاد أندير هيريرا لصفوف أتليتك بلباو مرة أخرى بعد 8 سنوات قضاها بعيدا عن الدوري الإسباني.

وأوضح النادي الإسباني أن هيريرا انضم لمدة موسم مع وجود بند تمديد الإعارة إلى موسم آخر أو تحويلها إلى انتقال نهائي.

بلباو تعاقد مع هيريرا في موسم 2011-2012 قادما من ريال سرقسطة ليخوض 128 مباراة مع الفريق ويسجل 11 هدفا.

وغادر هيريرا بلباو نحو مانشستر يونايتد في موسم 2014_2015 ولعب معه 189 مباراة وسجل 20 هدفا وصنع 27 آخرين.

وحقق هيريرا لقب كأس الرابطة ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي وبطولة الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد.

وانتقل لاعب الوسط لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2019 وشارك معه في 95 مباراة وسجل 6 أهداف خلال السنوات الـ3 الماضية.

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