"فعلت كل ما بوسعي".. دبش يكشف فشل انتقاله لصفوف الإسماعيلي

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 13:54

كتب : FilGoal

محمد دبش - يوسف أوباما

كشف محمد دبش لاعب المصري سبب فشل انتقاله لصفوف الإسماعيلي.

وكان دبش على أعتاب الانضمام لـ الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل توقف الصفقة.

وكتب دبش عبر فيسبوك: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. يشهد الله بأنني فعلت كل ما بوسعي للأنتقال علي سبيل الاعاره إلي نادينا الحبيب النادي الاسماعيلي للوقوف بجانبه في هذا الموقف الصعب وقد قمت بكل المحاولات لإتمام الصفقة".

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واستطرد "لكن يوجد مسؤول داخل النادي الاسماعيلي لا يرغب في وجودي داخل النادي لوجود خلافات شخصية مسبقه مع وكيل أعمالي".

وواصل "أود أن أشكر كلاً من :علي أبو جريشه وأحمد حسام ميدوو أحمد النجار لإصرارهم لأخر يوم في القيد علي وجودي داخل النادي ولكن لم يوفقوا في ذلك بسبب هذا الشخص المسؤول".

واختتم "في النهايه رسالتي لجمهور النادي الاسماعيلي العظيم من خلال تواجدي في الكواليس داخل النادي الأيام القليله الماضيه عليكم مساندة أحمد حسام ميدو (مدرب الفريق) لأنه يبحث عن مصلحة الفريق".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن الإسماعيلي قد اتفق مع المصري على استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي قبل توقف الصفقة.

دبش كان قد انتقل للمصري في بداية الموسم الحالي قادما من البنك الأهلي في صفقة انتقال حر.

المدافع صاحب الـ 30 عاما شارك مع المصري في 9 مباريات من بداية الموسم.

وسبق لدبش ارتداء قميص الدراويش في قطاع الناشئين قبل الانضمام للقناة في 2011.

محمد دبش الإسماعيلي المصري البورسعيدي المصري
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