إسلام سليماني ينتقل إلى أندرلخت

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي تعاقده مع إسلام سليماني لاعب منتخب الجزائر قادما من استاد بريست الفرنسي.

وأشار النادي إلى أن سليماني وقع على عقد حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

أندرخلت سيكون النادي العاشر في مسيرة النجم الجزائري.

صاحب الـ 34 عاما سبق له التتويج بكأس الدوري البرتغالي وكأس السوبر مع سبورتنج لشبونة، كما أسهم في تتويج الجزائر بكأس الأمم الإفريقية 2019.

سليماني كان قد انضم لبريست في بداية الموسم الحالي قادما من سبورتنج لشبونة,

وشارك سليماني مع بريست في 18 مباراة وسجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة أهداف.