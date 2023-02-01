حجازي يواجه خطر الإيقاف في الدوري السعودي

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 12:58

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - كريستيانو رونالدو

يواجه أحمد حجازي قائد فريق اتحاد جدة خطر الإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

ففي حال حصول حجازي على بطاقة صفراء في مباراة الطائي يوم السبت القادم ستكون الرابعة له وبالتالي سيغيب عن لقاء العدالة.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الطائي ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين، بينما يستضيف النمور فريق العدالة يوم الجمعة التالي.

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وذكرت جريدة عكاظ أن المدرب نونو سانتو سيبدأ يوم الأربعاء تحضيراته للقاء الطائي القادم في الدوري، بعد الراحة التي منحت للاعبين اليومين الماضيين وذلك بعد التتويج بالسوبر السعودي.

ورفع حجازي كأس أول بطولة له مع النمور بعدما هزم الفيحاء 2-0 في نهائي كأس السوبر السعودي.

ويطمح المدرب البرتغالي في تحقيق فريقه للفوز بالمباريات القادمة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.

ويتصدر النصر جدول الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة عن الهلال، ونقطتين عن اتحاد جدة والشباب.

وحقق حجازي وطارق حامد بطولتهما الأولى بقميص اتحاد جدة.

سجل هدفي الفريق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 3 و49.

ومر العميد إلى النهائي بالفوز على النصر 3-1، فيما عبر الفيحاء على حساب الهلال بنتيجة 1-0.

وأصبح حجازي "القائد الذهبي رقم 22" في تاريخ الاتحاد، حيث رفع كأس السوبر في نهاية البطولة.

بذلك يتوج الاتحاد بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى، حيث بدأت البطولة عام 2013، وتحولت في الموسم الحالي إلى نظامها الجديد كدورة رباعية إقصائية.

الهلال لا يزال الأكثر تتويجا بـ 3 ألقاب.

ونجح الاتحاد في التتويج بكأس السوبر من المحاولة الثالثة، بعد خسارة نسخة 2013 الأولى أمام الفتح، ونسخة 2018 أمام الهلال.

ماذا قدم حجازي أمام الفيحاء؟

دقائق اللعب: 90

التشتيت: 5

التدخلات: 1

التعرض للمراوغة: 0

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 1

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 1

لمسات الكرة: 99

التمريرات الصحيحة: 86 من 90

دقة التمرير: 96%

الكرات الطويلة الصحيحة: 9 من 10

أحمد حجازي الاتحاد اتحاد جدة الدوري السعودي
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