بداية من مباراة الأهلي وأوكلاند .. إنفانتينو يعلن تواصل الحكام مع الجماهير

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 12:34

كتب : FilGoal

فار - توتنام - مانشستر سيتي

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا جديدا يخص تواصل الحكام مع الجماهير في الملاعب بداية من كأس العالم للأندية.

وشدد إنفانتينو على أن الحكام سيعلنون أسباب القرارات الذين يتخذونها للجماهير داخل الملعب.

وكتب رئيس فيفا عبر حسابه على إنستاجرام: "هذه رسالة مهمة جدا لجميع مشجعي كرة القدم الذين يرغبون في رؤية المزيد من الوضوح بشأن قرارات التحكيم".

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وتابع "شاهدوا بعناية كأس العالم للأندية الذي ينطلق 1 فبراير 2023 في المغرب وستشاهدون تغييرا في كيفية الحكام بالقرارات المتعلقة بتقنية الفيديو وللمرة الأولى سيتحدث الحكم مباشرة إلى الجماهير في الملعب والمشاهدين في المنازل من خلال ميكروفون موضحا سبب اتخاذ قرارره".

وأضاف :هذا جزء من رغبتنا في تحسين التحكيم وتقنية الفيديو ونأمل أن يعجبكم".

وتنطلق النسخة الـ 19 من كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء في المغرب.

ويلعب الأهلي ضد أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد طنجة في الدور التمهيدي.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد سياتل ساوندرز الأمريكي في دور ربع النهائي.

وتنتظر الأهلي مواجهة نارية ضد ريال مدريد في نصف النهائي في حال حقق الفوز في المباراتين.

كأس العالم للأندية الأهلي أوكلاند فيفا جياني إنفانتينو
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