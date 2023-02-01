خبر في الجول - إنبي يتعاقد مع مهاجم أوغندا للشباب

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 11:33

كتب : محمد عبد العظيم

ديريك كاكوزا

أتم إنبي تعاقده مع ديريك كاكوزا لاعب منتخب أوغندا للشباب قادما من فريق فالميرا اللاتفي.

وعلم FilGoal.com أن إنبي قد أتم تعاقده مع اللاعب قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية.

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وقال خالد سليمان وكيل اللاعب لـ FilGoal.com: "نجحنا في إتمام انتقال كاكوزا لإنبي قبل غلق باب القيد وتم تسجيله في انتظار وصول البطاقة الدولية من فريقه السابق".

وتابع "ديريك سيقيد تحت السن ووقع على عقد مدته موسمين ونصف مع إنبي".

اللاعب سبق له الحصول على جائزة هداف كأس الأمم الإفريقية للشباب عام 2021 بخمسة أهداف.

وانضم صاحب الـ 20 عاما لمنتخب أوغندا الأول خلال الفترات الأخيرة وشارك في 5 مباريات.

وكان إنبي قد أعلن تعاقده مع كل من عمرو مرعي مهاجم المصري ورضا السيد حارس مرمى الداخلية وباسم عادل مدافع منتخب السويس والمبارك حسن من نادى المصرى السلوم.

ويتواجد إنبي في المركز الـ16 للدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد 16 مباراة.

ديريك كاكوزا إنبي أوغندا خبر في الجول
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