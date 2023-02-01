على طريقة فاكس دي خيا..تقارير: تعنت تشيلسي أوقف انتقال زياش لباريس سان جيرمان

كشف برونو سالومون الصحفي بشبكة "فرانس بلو باريس" سبب فشل انتقال اللاعب المغربي حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

التقارير الفرنسي كانت قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان قد اتفق مع تشيلسي لضم اللاعب في اليوم الأخير من سوق الانتقالات إلى أن اليوم انتهى بدون الإعلان عن اتمام الصفقة.

سالومون شدد على أن اللاعب لم يوقع عقود الانتقال لباريس سان جيرمان والسبب يعود إلى أن تشيلسي قد أرسل وثائق الانتقال 3 مرات بشكل غير صحيح.

وفقا للصحفي الفرنسي فإن باريس سان جيرمان سيتقدم بشكوى ضد تشيلسي بسبب السلوك الذي أبداه النادي الإنجليزي خلال المفاوضات.

واقعة زياش تعيدنا إلى أمر مشابه حدث في 2015 بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد عندما أراد النادي الإسباني التوقيع مع دافيد دي خيا.

ريال مدريد كان قد أتم مفاوضاته للتعاقد مع اللاعب إلى أن مانشستر يونايتد أرسل فاكس العقود بعد نهاية فترة الانتقالات بدقيقة واحدة لذلك فشل انتقال اللاعب للفريق الإسباني.

زياش صاحب الـ 29 عاما انضم لتشيلسي في 2020 قادما من أياكس الهولندي وتوج مع الفريق بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

وشارك زياش مع تشيلسي خلال الموسم الحالي في 15 مباراة وصنع خلالهم هدفا واحدا.

وقدم زياش أداء رائع في كأس العالم 2022 مع المغرب الذي حصل على المركز الرابع في البطولة، وشارك خلالها زياش في 6 مباريات وسجل هدفين وصنع مثلهما.