على طريقة فاكس دي خيا..تقارير: تعنت تشيلسي أوقف انتقال زياش لباريس سان جيرمان

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 11:06

كتب : FilGoal

حكيم زياش × ليفربول - تشيلسي

كشف برونو سالومون الصحفي بشبكة "فرانس بلو باريس" سبب فشل انتقال اللاعب المغربي حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

التقارير الفرنسي كانت قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان قد اتفق مع تشيلسي لضم اللاعب في اليوم الأخير من سوق الانتقالات إلى أن اليوم انتهى بدون الإعلان عن اتمام الصفقة.

سالومون شدد على أن اللاعب لم يوقع عقود الانتقال لباريس سان جيرمان والسبب يعود إلى أن تشيلسي قد أرسل وثائق الانتقال 3 مرات بشكل غير صحيح.

أخبار متعلقة:
"كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك مواعيد مباريات الأربعاء 1 فبراير - الأهلي في كأس العالم.. ومواجهة قوية لبرشلونة "دفعنا ثمن خلافات اتحاد الكرة مع الزمالك".. فرج عامر يعلن فشل قيد طارق علاء مرتضى: اتحاد الكرة رفض قيد لاعبي الزمالك رغم الشيكات وطلب وزير الرياضة

وفقا للصحفي الفرنسي فإن باريس سان جيرمان سيتقدم بشكوى ضد تشيلسي بسبب السلوك الذي أبداه النادي الإنجليزي خلال المفاوضات.

واقعة زياش تعيدنا إلى أمر مشابه حدث في 2015 بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد عندما أراد النادي الإسباني التوقيع مع دافيد دي خيا.

ريال مدريد كان قد أتم مفاوضاته للتعاقد مع اللاعب إلى أن مانشستر يونايتد أرسل فاكس العقود بعد نهاية فترة الانتقالات بدقيقة واحدة لذلك فشل انتقال اللاعب للفريق الإسباني.

زياش صاحب الـ 29 عاما انضم لتشيلسي في 2020 قادما من أياكس الهولندي وتوج مع الفريق بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

وشارك زياش مع تشيلسي خلال الموسم الحالي في 15 مباراة وصنع خلالهم هدفا واحدا.

وقدم زياش أداء رائع في كأس العالم 2022 مع المغرب الذي حصل على المركز الرابع في البطولة، وشارك خلالها زياش في 6 مباريات وسجل هدفين وصنع مثلهما.

حكيم زياش تشيلسي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأربعاء 1 فبراير - الأهلي في كأس العالم.. ومواجهة قوية لبرشلونة السادس في الشتاء.. نوتنجهام فورست يضم كيلور نافاس كأس إيطاليا - بهدف دراميان.. إنتر يواصل دفاعه عن اللقب ويتأهل لنصف النهائي بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يودع كأس ألمانيا أمام يونيون برلين انتهت كأس ألمانيا - يونيون برلين (2) (1) فولفسبورج.. وداع مبكر عودة لـ مورينيو من جديد.. روما يضم دييجو يورينتي بمشاركة كوكا.. ألانيا سبور يخسر من سيفاس بثلاثية في الدوري التركي مدرب يونيون برلين: رغبنا في ضم إيسكو لكن لدينا حدود
أخر الأخبار
خبر في الجول - إنبي يتعاقد مع مهاجم أوغندا للشباب 18 دقيقة | الكرة المصرية
على طريقة فاكس دي خيا..تقارير: تعنت تشيلسي أوقف انتقال زياش لباريس سان جيرمان 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الأربعاء 1 فبراير - الأهلي في كأس العالم.. ومواجهة قوية لبرشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
"كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 9 ساعة | الكرة المصرية
الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.. إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
"دفعنا ثمن خلافات اتحاد الكرة مع الزمالك".. فرج عامر يعلن فشل قيد طارق علاء 9 ساعة | الكرة المصرية
سابيتزر إلى مانشستر يونايتد 9 ساعة | ميركاتو
مرتضى: اتحاد الكرة رفض قيد لاعبي الزمالك رغم الشيكات وطلب وزير الرياضة 9 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 2 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك 3 مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال 4 إمام عاشور من الزمالك إلى ميتيلاند.. مدة العقد وقيمة الصفقة