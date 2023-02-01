مواعيد مباريات الأربعاء 1 فبراير - الأهلي في كأس العالم.. ومواجهة قوية لبرشلونة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 10:33

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الأهلي بالهدف ضد الهلال - كأس العالم للأندية

يفتتح اليوم الأهلي مواجهاته في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلان سيتي في الدور التمهيدي.

ويستعرض لكم FIlGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس العالم للأندية

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الأهلي × أوكلاند سيتي - 9:00 مساء.. SSC سبورت 1.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس × برشلونة - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر يونايتد × نوتنجهام فورست - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 2.

كأس إيطاليا

روما × كريمونيسي 10:00 مساء.. أوظبي الرياضية بريميوم 1.

فيورنتينا × تورينو - 7:00 مساء.. أو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

مونبلييه × باريس سان جيرمان - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 2.

أولمبيك ليون × ستاد بريست - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 4.

موناكو × أوكسير - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 7.

نانت × أولمبيك مارسيليا - 8:00 مساء.. بي إن سبورتس 2.

دوري الدرجة الثانية المصري

المنصورة × كفر الشيخ - 2:30.

نبروه × المجد السكندري - 2:30 مساء.

جمهورية شبين × هلال مطروح - 2:30 مساء.

الحمام × سبورتنج - 2:30 مساء.

أبو قير للأسمدة × الأولمبي - 2:30 مساء.

المصري بالسلوم × دكرنس - 2:30 مساء.

بروكسي × بايونيرز - 2:30 مساء.

كأس ألمانيا

ماينز × بايرن ميونيخ - 9:45 مساء.. دبي الرياضية 2.

لايبزج × هوفنهايم - 7:00 مساء.. دبي الرياضية 2.

الدوري التركي

طرابزون سبور × أنطاليا سبور - 7:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 3.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

الاهلي كأس العالم للأندية برشولنة الدوري الإسباني
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