مواعيد مباريات الأربعاء 1 فبراير - الأهلي في كأس العالم.. ومواجهة قوية لبرشلونة

يفتتح اليوم الأهلي مواجهاته في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلان سيتي في الدور التمهيدي.

ويستعرض لكم FIlGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس العالم للأندية

الأهلي × أوكلاند سيتي - 9:00 مساء.. SSC سبورت 1.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس × برشلونة - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر يونايتد × نوتنجهام فورست - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 2.

كأس إيطاليا

روما × كريمونيسي 10:00 مساء.. أوظبي الرياضية بريميوم 1.

فيورنتينا × تورينو - 7:00 مساء.. أو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

مونبلييه × باريس سان جيرمان - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 2.

أولمبيك ليون × ستاد بريست - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 4.

موناكو × أوكسير - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 7.

نانت × أولمبيك مارسيليا - 8:00 مساء.. بي إن سبورتس 2.

دوري الدرجة الثانية المصري

المنصورة × كفر الشيخ - 2:30.

نبروه × المجد السكندري - 2:30 مساء.

جمهورية شبين × هلال مطروح - 2:30 مساء.

الحمام × سبورتنج - 2:30 مساء.

أبو قير للأسمدة × الأولمبي - 2:30 مساء.

المصري بالسلوم × دكرنس - 2:30 مساء.

بروكسي × بايونيرز - 2:30 مساء.

كأس ألمانيا

ماينز × بايرن ميونيخ - 9:45 مساء.. دبي الرياضية 2.

لايبزج × هوفنهايم - 7:00 مساء.. دبي الرياضية 2.

الدوري التركي

طرابزون سبور × أنطاليا سبور - 7:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 3.

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