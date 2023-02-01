مواعيد مباريات الأربعاء 1 فبراير - الأهلي في كأس العالم.. ومواجهة قوية لبرشلونة
الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 10:33
كتب : FilGoal
يفتتح اليوم الأهلي مواجهاته في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلان سيتي في الدور التمهيدي.
ويستعرض لكم FIlGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
كأس العالم للأندية
الأهلي × أوكلاند سيتي - 9:00 مساء.. SSC سبورت 1.
الدوري الإسباني
ريال بيتيس × برشلونة - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.
كأس الرابطة الإنجليزية
مانشستر يونايتد × نوتنجهام فورست - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 2.
كأس إيطاليا
روما × كريمونيسي 10:00 مساء.. أوظبي الرياضية بريميوم 1.
فيورنتينا × تورينو - 7:00 مساء.. أو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري الفرنسي
مونبلييه × باريس سان جيرمان - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 2.
أولمبيك ليون × ستاد بريست - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 4.
موناكو × أوكسير - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 7.
نانت × أولمبيك مارسيليا - 8:00 مساء.. بي إن سبورتس 2.
دوري الدرجة الثانية المصري
المنصورة × كفر الشيخ - 2:30.
نبروه × المجد السكندري - 2:30 مساء.
جمهورية شبين × هلال مطروح - 2:30 مساء.
الحمام × سبورتنج - 2:30 مساء.
أبو قير للأسمدة × الأولمبي - 2:30 مساء.
المصري بالسلوم × دكرنس - 2:30 مساء.
بروكسي × بايونيرز - 2:30 مساء.
كأس ألمانيا
ماينز × بايرن ميونيخ - 9:45 مساء.. دبي الرياضية 2.
لايبزج × هوفنهايم - 7:00 مساء.. دبي الرياضية 2.
الدوري التركي
طرابزون سبور × أنطاليا سبور - 7:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 3.
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