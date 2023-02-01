"دفعنا ثمن خلافات اتحاد الكرة مع الزمالك".. فرج عامر يعلن فشل قيد طارق علاء

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 02:16

كتب : هاني العوضي

طارق علاء - الزمالك

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة فشل قيد طارق علاء لاعب الزمالك الشاب وقائد منتخب مصر للشباب.

وكان من المقرر أن ينضم طارق علاء إلى سموحة ضمن صفقة قطع إعارة محمود شبانة مدافع الفريق وعودته إلى الزمالك من جديد.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية: "دفعنا ثمن خلافات اتحاد كرة القدم مع الزمالك ولم نتمكن في قيد طارق علاء قائد منتخب الشباب".

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وكان سموحة قد اتفق على استعارة طارق علاء لمدة موسم ونصف الموسم من الزمالك.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي سموحة أن سبب فشل قيد طارق علاء هو إبرام الزمالك لتعاقد جديد مع اللاعب قبل الإعارة ولم يعتمد ذلك التعاقد وبالتالي لم يظهر اللاعب على نظام تسجيل اللاعبين.

وكان يتواجد بند في عقد طارق علاء يمكن الزمالك من استعادته بعد ستة أشهر حال الحاجة، كما علم FilGoal.com.

وجدد اللاعب تعاقده مع الأبيض لينتهي في 2027.

طارق علاء هو لاعب وسط من ناشئي الزمالك مواليد عام 2003.

ويتواجد سموحة في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام فريق المصري يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري.

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