مرتضى: اتحاد الكرة رفض قيد لاعبي الزمالك رغم الشيكات وطلب وزير الرياضة

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موقف النادي من عدم قيد لاعبيه بعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "قيدّنا الصفقات الجديدة على نظام قيد "فيفا" في الساعة الحادية عشر ونصف مساءً قبل نهاية القيد".

وأضاف "طالبت بدفع 10 ملايين جنيه عبر شيكات، وشيك آخر بقيمة 9 ملايين يخص سيف الدين الجزيري، لكن حازم إمام وجمال علام رفضا، وطالبا الحصول على القيمة كاش، فأخبرتهما أن حسابات النادي البنكية موقوفة".

وأكمل "وزير الشباب تواصل مع اتحاد الكرة ورفضوا قيد اللاعبين رغم إنه أخبرهما بإرسال القيمة المالية لحل الأزمة".

وأردف "كذلك محمد أبو الوفا ووليد العطار تواصلا مع حازم إمام وجمال علام لضرورة قيد اللاعبين، ورفضا قيد لاعبي الزمالك".

وأتم "كل شيء حدث في مقر اتحاد الكرة تم تصويره بالصوت والصورة".

ماذا حدث؟

كان الزمالك قد ضم ثلاثة لاعبين وهم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان ومحمد شبانة بعد قطع إعارته من سموحة.

وتواجد وفد من نادي الزمالك داخل اتحاد الكرة في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد من أجل حل الأزمة.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة ما تم في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد وهو كالآتي:

- اتحاد الكرة وافق على تسجيل بيانات صفقات الزمالك الجديدة على نظام تسجيل اللاعبين ولكن دون إكمال ذلك للخطوة النهائية.

- يجب أن يضغط اتحاد الكرة على موافقة من أجل إتمام عملية التسجيل، واشترط الاتحاد فعل ذلك بعد سداد دفعة من المديونية.

- بتلك الخطوة لم ينجح اللاعبون الثلاثة في المشاركة في المباريات إلا بعد السداد وموافقة اتحاد الكرة.

ثم جاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالآتي:

"أُغلق باب القيد رسميا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك".

"وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب".

"في اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية".

"وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي".

"ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد".

"لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط".

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة يوم الأحد أمام فريق فاركو ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.