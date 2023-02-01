السادس في الشتاء.. نوتنجهام فورست يضم كيلور نافاس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انتقال حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس صوب نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وانضم نافاس لصفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية 2022-2023 مع إمكانية الشراء.

الحارس البالغ 36 عاما انضم لصفوف باريس في صيف 2019.

وخاض الكوستاريكي 108 مباراة بقميص باريس وحافظ على نظافة شباكه في 50 مباراة.

Keylor Navas, joins @NFFC until the end of the 2022-2023 season on a loan without an option to buy. Paris Saint-Germain wishes Keylor much success for the rest of the season with Nottingham Forest. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 31, 2023

وحصد مع الفريق 7 ألقاب في جميع المسابقات المحلية.

واكتفى نافاس بخوض مباراتين فقط الموسم الجاري.

وبات الكوستاريكي سادس صفقات النادي الإنجليزي الشتوية بعد كل من: البرازيليون دانيلو وجوستافو سكاربا وفيليبي والإنجليزي جونجو تشيلفي والنيوزيلندي كريس وود.