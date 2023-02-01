السادس في الشتاء.. نوتنجهام فورست يضم كيلور نافاس

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 01:45

كتب : FilGoal

كيلور نافاس - إسبانيا وكوستاريكا – كأس العالم 2022

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انتقال حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس صوب نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وانضم نافاس لصفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية 2022-2023 مع إمكانية الشراء.

الحارس البالغ 36 عاما انضم لصفوف باريس في صيف 2019.

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وخاض الكوستاريكي 108 مباراة بقميص باريس وحافظ على نظافة شباكه في 50 مباراة.

وحصد مع الفريق 7 ألقاب في جميع المسابقات المحلية.

واكتفى نافاس بخوض مباراتين فقط الموسم الجاري.

وبات الكوستاريكي سادس صفقات النادي الإنجليزي الشتوية بعد كل من: البرازيليون دانيلو وجوستافو سكاربا وفيليبي والإنجليزي جونجو تشيلفي والنيوزيلندي كريس وود.

كيلور نافاس نوتنجهام فورست باريس سان جيرمان
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