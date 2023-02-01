السادس في الشتاء.. نوتنجهام فورست يضم كيلور نافاس
الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 01:45
كتب : FilGoal
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انتقال حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس صوب نوتنجهام فورست الإنجليزي.
كيلور نافاس
النادي : نوتينجهام فورست
وانضم نافاس لصفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية 2022-2023 مع إمكانية الشراء.
الحارس البالغ 36 عاما انضم لصفوف باريس في صيف 2019.
وخاض الكوستاريكي 108 مباراة بقميص باريس وحافظ على نظافة شباكه في 50 مباراة.
Keylor Navas, joins @NFFC until the end of the 2022-2023 season on a loan without an option to buy.
Paris Saint-Germain wishes Keylor much success for the rest of the season with Nottingham Forest.— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 31, 2023
وحصد مع الفريق 7 ألقاب في جميع المسابقات المحلية.
واكتفى نافاس بخوض مباراتين فقط الموسم الجاري.
وبات الكوستاريكي سادس صفقات النادي الإنجليزي الشتوية بعد كل من: البرازيليون دانيلو وجوستافو سكاربا وفيليبي والإنجليزي جونجو تشيلفي والنيوزيلندي كريس وود.