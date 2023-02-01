"قيد مع إيقاف التنفيذ".. مصدر من اتحاد الكرة يشرح لـ في الجول مصير صفقات الزمالك

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 01:04

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - بيان رسمي

توصل اتحاد الكرة مع نادي الزمالك لحل أزمة قيد الصفقات الجديدة بعد ختام سوق الانتقالات الشتوية.

وكان الزمالك قد ضم ثلاثة لاعبين وهم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان ومحمد شبانة بعد قطع إعارته من سموحة.

وكان قد كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم قدرة الزمالك في قيد صفقاته حتى الآن بسبب اشتراط اتحاد الكرة دفع جزء من مديونيات النادي.

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وتواجد وفد من نادي الزمالك داخل اتحاد الكرة في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد من أجل حل الأزمة.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة ما تم في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد وهو كالآتي:

- اتحاد الكرة وافق على تسجيل بيانات صفقات الزمالك الجديدة على نظام تسجيل اللاعبين ولكن دون إكمال ذلك للخطوة النهائية.

- يجب أن يضغط اتحاد الكرة على موافقة من أجل إتمام عملية التسجيل، واشترط الاتحاد فعل ذلك بعد سداد دفعة من المديونية.

- بتلك الخطوة أقر اتحاد الكرة بأحقية الزمالك في اللاعبين الثلاثة ولكن لن يتم استخراج بطاقة مشاركاتهم في المباريات إلا بعد السداد.

وبذلك لن ينجح الزمالك في إشراك صفقاته الجديدة بالمباريات إلا بعد تسوية المديونيات المتأخرة لدى اتحاد الكرة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة يوم الأحد أمام فريق فاركو ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.

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