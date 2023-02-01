كأس إيطاليا - بهدف دراميان.. إنتر يواصل دفاعه عن اللقب ويتأهل لنصف النهائي

حسم إنتر أولى بطاقات التأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا 2022-2023 بالفوز على أتالانتا بهدف دون رد على استاد جوسيبي مياتزا.

سجل هدف اللقاء الوحيد: ماتيو دارميان.

لم يشهد الشوط الأول سوى تسديدة صاروخية من هاكان تشالهان أوجلو ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 41.

وأهدر يواكيم ماهيلي فرصة للتقدم لأتالانتا مرت أعلى العارضة في الدقيقة 54.

واستطاع إنتر أن يهز الشباك للمرة الأولى والوحيدة في اللقاء بعد تلقى تمريرة من لاوتارو وسدد كرة أرضية على يسار الحارس في الدقيقة 57.

إنتر يفوز على أتالانتا بهدف نظيف ويبلغ نصف النهائي النيراتزوري سينتظر الفائز ما بين يوفنتوس ولاتسيو في المربع الذهبي شاهد هدف دارميان..#إنتر_أتالانتا#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/fzoSKS3Sw8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 31, 2023

حاول لاعبو أتالانتا تسجيل هدف التعادل لكن تألق أونانا وتسرع لاعبي الضيوف حال دون التسجيل.

وينتظر يوفنتوس الفريق الفائز من يوفنتوس ولاتسيو.

ويلتقي يوفنتوس ولاتسيو يوم الخميس المقبل لتحديد هوية المتأهل الأخير لنصف النهائي.

ويأمل إنتر في الحفاظ على لقبه من أجل تحقيق اللقب التاسع في تاريخه للتساوي مع روما كثاني أكثر فريق تتويجا باللقب.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب كأس إيطاليا برصيد 14 لقبا.