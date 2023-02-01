كأس إيطاليا - بهدف دراميان.. إنتر يواصل دفاعه عن اللقب ويتأهل لنصف النهائي

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 00:53

كتب : FilGoal

ماتيو دارميان

حسم إنتر أولى بطاقات التأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا 2022-2023 بالفوز على أتالانتا بهدف دون رد على استاد جوسيبي مياتزا.

سجل هدف اللقاء الوحيد: ماتيو دارميان.

لم يشهد الشوط الأول سوى تسديدة صاروخية من هاكان تشالهان أوجلو ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 41.

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وأهدر يواكيم ماهيلي فرصة للتقدم لأتالانتا مرت أعلى العارضة في الدقيقة 54.

واستطاع إنتر أن يهز الشباك للمرة الأولى والوحيدة في اللقاء بعد تلقى تمريرة من لاوتارو وسدد كرة أرضية على يسار الحارس في الدقيقة 57.

حاول لاعبو أتالانتا تسجيل هدف التعادل لكن تألق أونانا وتسرع لاعبي الضيوف حال دون التسجيل.

وينتظر يوفنتوس الفريق الفائز من يوفنتوس ولاتسيو.

ويلتقي يوفنتوس ولاتسيو يوم الخميس المقبل لتحديد هوية المتأهل الأخير لنصف النهائي.

ويأمل إنتر في الحفاظ على لقبه من أجل تحقيق اللقب التاسع في تاريخه للتساوي مع روما كثاني أكثر فريق تتويجا باللقب.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب كأس إيطاليا برصيد 14 لقبا.

ماتيو دارميان إنتر أتالانتا كأس إيطاليا
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