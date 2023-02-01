بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يودع كأس ألمانيا أمام يونيون برلين
الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 00:25
كتب : FilGoal
ودع فولفسبورج كأس ألمانيا من دور الـ 16 بعد الخسارة من يونيون برلين.
وشارك عمر مرموش في اللقاء أساسيا حتى الدقيقة 75، مكتفيا بتسديدة وحيدة ضلت طريقها عن الشباك.
وتقدم الذئاب عن طريق لوكا فالدشميدت في الدقيقة الخامسة من متابعة لتسديدة مستغلا تخبط دفاعي لأصحاب الأرض.
وفي الدقيقة 12 سجل روبن كونشي هدف التعادل بعد عرضية من يوسيب يورانوفيتش المنضم حديثا للفريق.
في الشوط الثاني سجل كيفين بيهرنيس الهدف الثاني بعد تمريرة من شيراليدو بيكر في الدقيقة 79.
وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه نيكو جيسيلمان قبل 3 دقائق على نهاية اللقاء.
🛑 | FINAL
We bow out of the @DFBPokal_EN.
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2-1 | #FCUWOB | #DFBPokal 🏆 pic.twitter.com/vvXstiXQDc— VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) January 31, 2023
وتأهل يونيون برلين لربع النهائي بعد شتوتجارت الذي تفوق على بادربورن.
وتكتمل هوية الأندية الثمانية يوم 8 فبراير المقبل.
وستقام قرعة ربع النهائي يوم 12 فبراير.
فيما ستقام المباريات يومي 4 أو 5 أبريل المقبل.