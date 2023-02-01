بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يودع كأس ألمانيا أمام يونيون برلين

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

ودع فولفسبورج كأس ألمانيا من دور الـ 16 بعد الخسارة من يونيون برلين.

وشارك عمر مرموش في اللقاء أساسيا حتى الدقيقة 75، مكتفيا بتسديدة وحيدة ضلت طريقها عن الشباك.

وتقدم الذئاب عن طريق لوكا فالدشميدت في الدقيقة الخامسة من متابعة لتسديدة مستغلا تخبط دفاعي لأصحاب الأرض.

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وفي الدقيقة 12 سجل روبن كونشي هدف التعادل بعد عرضية من يوسيب يورانوفيتش المنضم حديثا للفريق.

في الشوط الثاني سجل كيفين بيهرنيس الهدف الثاني بعد تمريرة من شيراليدو بيكر في الدقيقة 79.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه نيكو جيسيلمان قبل 3 دقائق على نهاية اللقاء.

وتأهل يونيون برلين لربع النهائي بعد شتوتجارت الذي تفوق على بادربورن.

وتكتمل هوية الأندية الثمانية يوم 8 فبراير المقبل.

وستقام قرعة ربع النهائي يوم 12 فبراير.

فيما ستقام المباريات يومي 4 أو 5 أبريل المقبل.

عمر مرموش عمر مرموش - فولفسبورج كأس ألمانيا
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