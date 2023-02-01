فيوتشر يعلن عودة أحمد رفعت

يعود أحمد رفعت لاعب فيوتشر إلى ناديه من جديد بعد قطع إعارته مع فريق الوحدة الإماراتي.

وكان رفعت قد انتقل إلى صفوف الوحدة معارا من فيوتشر حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة البيان الإماراتية عن قطع إعارة أحمد رفعت من أجل قيد البرازيلي ماتيوس بيريرا بدلا منه.

وتعاقد الوحدة مع ماتيوس بيريرا حتى نهاية الموسم الحالي قادما من الهلال السعودي.

وأعلن نادي فيوتشر بشكل رسمي عودة اللاعب إلى صفوف الفريق مجدددا.

أحمد رفعت منذ انتقاله إلى الوحدة بداية الموسم الجاري شارك في 10 مباريات وساهم في خمسة أهداف مع الفريق.

ونجح رفعت في تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة آخرين.

ويتواجد الوحدة في المركز الثالث من الدوري الإماراتي برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن الشارقة المتصدر.

بينما فيوتشر ففي المركز الثالث من الدوري المصري برصيد 31 نقطة بفارق ست نقاط عن الصدارة.

ويتفوق بيراميدز على فيوتشر في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف بعد تعادل الفريقان في المواجهة المباشرة بينهما.

ويلعب فيوتشر مباراته المقبلة في مسابقة الدوري يوم الثلاثاء أمام البنك الأهلي.