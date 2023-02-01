الإسماعيلي لـ في الجول: لم نتوصل لاتفاق مع الزمالك بشأن الصفقات

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 00:12

كتب : أحمد الخولي

مباراة الإسماعيلي والداخلية

تعثرت الصفقة التبادلية بين ناديي الزمالك والإسماعيلي قبل دقائق من غلق باب سوق الانتقالات الشتوية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية مفاوضات بين الناديين من أجل انتقال عبد الرحمن مجدي إلى الزمالك على سبيل الإعارة بمقابل مادي بالإضافة للحصول على خدمات اثنين من لاعبي الزمالك بنظام الإعارة.

وكشف محمد شيحة عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "لم نتوصل لاتفاق بإجراء أي صفقات تبادلية مع الزمالك".

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وأضاف شيحة "لن يحصل أي من الناديين على لاعبين من الآخر بعد تعثر المفاوضات".

وتم الإعلان بشكل رسمي عن تعاقد الزمالك مع الثنائي ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com عن عدم استطاعة نادي الزمالك قيد لاعبيه إلا بعد دفع جزء من المستحقات المتأخرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو مساء الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.

أما الإسماعيلي فيلعب أمام الاتحاد يوم الأحد ضمن منافسات نفس الجولة في ختام الدور الأول بالمسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن المركز الثاني وثماني نقاط عن الأهلي المتصدر.

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