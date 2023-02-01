خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك

الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 14:32

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا

يعود جوسفالدو فيريرا لقيادة الزمالك الفنية بعد ثمانية أيام فقط من قرار مجلس الإدارة بإقالته.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك قد استقر على عودة فيريرا لقيادة الفريق من جديد ووافق المدرب على العودة.

ويأتي قرار مجلس الإدارة بعودة فيريرا ولكن دون تواجد لمساعديه بعدما تم الاتفاق معهم على فسخ التعاقد بالتراضي.

ويتبقى بعض التفاصيل التي يتفق عليها فيريرا مع إدارة الزمالك لتحديد موعد قيادته للتدريبات.

وأدار أسامة نبيه مباراة واحدة فقط مع الزمالك عقب إقالة فيريرا وكانت أمام فيوتشر ونجح الأبيض في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وكانت مواجهة فيوتشر هي الانتصار الأول للزمالك في عام 2023 بعد التعثر في ست مباريات بينهم خمسة في الدوري بالإضافة إلى مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك يوم الإثنين عن مبادرة من أسامة نبيه بعودة فيريرا مرة أخرى على أن يعود نبيه كمدرب مساعد حال تم الموافقة على ذلك.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري مع نهاية الدور الأول.

ويحتل الزمالك المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن المركز الثاني، وبفارق تسع نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويستعرض لكم FilGoal.com ماذا قدم فيريرا:

لعب فيريرا 52 مباراة مع الزمالك في الولاية الثانية بمختلف المسابقات.

وحقق فيريرا الفوز في 32 مباراة مقابل تسع هزائم والتعادل كان في 11 مرة.

سجل الزمالك مع فيريرا في الولاية الثانية 85 هدفا واستقبلت شباكه 41.

انضم فيريرا قبل منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الموسم الماضي، ونجح المدرب البرتغالي في حصد اللقب.

كما صعد البرتغالي بالزمالك إلى نهائي نسخة 20 -21 من كأس مصر بالفوز على أسوان في نصف النهائي.

وحقق فيريرا لقب الكأس مع الزمالك عقب الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد في يوليو الماضي.

وجمع فيريرا بلقبي الدوري والكأس في الولاية الثانية مثلما فعل في الولاية الأولى.

وخسر الزمالك تحت قيادة فيريرا لقب كأس السوبر عن موسم 21-22 بعد الخسارة من الأهلي بهدفين دون مقابل في أكتوبر الماضي.

وكان فيريرا في الولاية الأولى قد خسر لقب كأس السوبر أيضا في أكتوبر 2015 أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتتشابه الفترة الأولى لفيريرا بالثانية مع الزمالك بحصد لقبي الدوري والكأس وخسارة السوبر.

وكان فيريرا قد لعب 27 مباراة فقط في الولاية الأولى ونجح في تحقيق الفوز في 20 منهم مقابل ثلاث هزائم والتعادل أربع مرات.

وفي الولاية الثانية خسر فيريرا أول مباراة في مسيرته مع الزمالك خلال منافسات كأس مصر.

وودع الزمالك نسخة كأس مصر عن الموسم الماضي بالخسارة أمام بيراميدز منتصف يناير الجاري بركلات الترجيح من الدور نصف النهائي.

وخاض فيريرا عشر مباريات مع الزمالك في منافسات كأس مصر وخسر مرة واحدة كانت أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

وتعثر فيريرا مع الزمالك في آخر ست مواجهات خاضهم الفريق، إذ ودع الزمالك لقب كأس مصر مقابل ثلاث هزائم وتعادلين في الدوري.

الدوري المصري الزمالك جوسفالدو فيريرا
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